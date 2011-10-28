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"العبدالعالي" يزور جمعية "عناية" الصحية.. ويطلع على برامجها

استمع إلى تقرير مفصل عن الجهود المبذولة خلال جائحة "كورونا"

قام وكيل وزارة الصحة المساعد والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، بزيارة إلى جمعية "عناية" الصحية، وكان في استقباله الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري، والمدير التنفيذي مشاري بن دليلة، ومديرو الإدارات.

واطلع "العبدالعالي" على الأنشطة الصحية التي تقدمها الجمعية لأفراد المجتمع، كما استمع إلى تقرير مفصل عن الجهود التي نفذتها الجمعية إبان جائحة "كورونا".

وأشاد "العبدالعالي" بالخدمات الصحية المقدّمة، كما أثنى على خطة المخاطر التي اتخذتها الجمعية أثناء جائحة "كورونا"، وخطتها المستقبلية لمواجهتها.

من ناحيته تقدّم "المطيري" بالشكر إلى المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على الزيارة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه الوزارة للجمعية.

وقال: هذه الزيارة تعد جزءاً من استراتيجية التواصل بين الوزارة والجمعية لتحقيق رؤية 2030 في التكامل بين القطاع الحكومي والخيري بما يساهم في تعزيز التنمية الصحية وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي في المجتمع ينعم أفراده بالصحة والرفاهية.

وأضاف "المطيري": الجمعية تسعى من خلال شراكتها مع وزارة الصحة إلى تعزيز الشراكة والاستفادة من خبراتها في العمل الصحي لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، كما تتطلع إلى دعم الوزارة للجمعية في مختلف المجالات الصحية بما يساهم في الاستدامة الصحية في بلادنا الغالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي" يزور جمعية "عناية" الصحية.. ويطلع على برامجها
سبق

قام وكيل وزارة الصحة المساعد والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، بزيارة إلى جمعية "عناية" الصحية، وكان في استقباله الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري، والمدير التنفيذي مشاري بن دليلة، ومديرو الإدارات.

واطلع "العبدالعالي" على الأنشطة الصحية التي تقدمها الجمعية لأفراد المجتمع، كما استمع إلى تقرير مفصل عن الجهود التي نفذتها الجمعية إبان جائحة "كورونا".

وأشاد "العبدالعالي" بالخدمات الصحية المقدّمة، كما أثنى على خطة المخاطر التي اتخذتها الجمعية أثناء جائحة "كورونا"، وخطتها المستقبلية لمواجهتها.

من ناحيته تقدّم "المطيري" بالشكر إلى المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على الزيارة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه الوزارة للجمعية.

وقال: هذه الزيارة تعد جزءاً من استراتيجية التواصل بين الوزارة والجمعية لتحقيق رؤية 2030 في التكامل بين القطاع الحكومي والخيري بما يساهم في تعزيز التنمية الصحية وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي في المجتمع ينعم أفراده بالصحة والرفاهية.

وأضاف "المطيري": الجمعية تسعى من خلال شراكتها مع وزارة الصحة إلى تعزيز الشراكة والاستفادة من خبراتها في العمل الصحي لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، كما تتطلع إلى دعم الوزارة للجمعية في مختلف المجالات الصحية بما يساهم في الاستدامة الصحية في بلادنا الغالية.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
06:09 PM

"العبدالعالي" يزور جمعية "عناية" الصحية.. ويطلع على برامجها

استمع إلى تقرير مفصل عن الجهود المبذولة خلال جائحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وكيل وزارة الصحة المساعد والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، بزيارة إلى جمعية "عناية" الصحية، وكان في استقباله الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري، والمدير التنفيذي مشاري بن دليلة، ومديرو الإدارات.

واطلع "العبدالعالي" على الأنشطة الصحية التي تقدمها الجمعية لأفراد المجتمع، كما استمع إلى تقرير مفصل عن الجهود التي نفذتها الجمعية إبان جائحة "كورونا".

وأشاد "العبدالعالي" بالخدمات الصحية المقدّمة، كما أثنى على خطة المخاطر التي اتخذتها الجمعية أثناء جائحة "كورونا"، وخطتها المستقبلية لمواجهتها.

من ناحيته تقدّم "المطيري" بالشكر إلى المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على الزيارة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه الوزارة للجمعية.

وقال: هذه الزيارة تعد جزءاً من استراتيجية التواصل بين الوزارة والجمعية لتحقيق رؤية 2030 في التكامل بين القطاع الحكومي والخيري بما يساهم في تعزيز التنمية الصحية وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي في المجتمع ينعم أفراده بالصحة والرفاهية.

وأضاف "المطيري": الجمعية تسعى من خلال شراكتها مع وزارة الصحة إلى تعزيز الشراكة والاستفادة من خبراتها في العمل الصحي لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، كما تتطلع إلى دعم الوزارة للجمعية في مختلف المجالات الصحية بما يساهم في الاستدامة الصحية في بلادنا الغالية.

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