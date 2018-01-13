بالصور.. خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء اليابان ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

أجريت له مراسم استقبال رسمية حيث عُزِف السلامان الوطنيان للبلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لرئيس وزراء اليابان مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح رئيس وزراء اليابان مستقبليه، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء اليابان.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح دولته أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كبار المسؤولين اليابانيين المرافقين لدولة رئيس وزراء اليابان خلال زيارته الحالية للمملكة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس وزراء اليابان.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن بندر بن عبدالعزيز.