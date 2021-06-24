رزق الرقيب ذيب بن حزاب آل حسين الشمري أحد أبطال الحد الجنوبي بمولود وأطلق عليه اسم عايض وقد تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة المولود الجديد جعله الله من مواليد السعادة.
"الشمري" يرزق بـ "عايض"
رزق الرقيب ذيب بن حزاب آل حسين الشمري أحد أبطال الحد الجنوبي بمولود وأطلق عليه اسم عايض وقد تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة المولود الجديد جعله الله من مواليد السعادة.
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"الشمري" يرزق بـ "عايض"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-24
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:22 PM
"الشمري" يرزق بـ "عايض"
رزق الرقيب ذيب بن حزاب آل حسين الشمري أحد أبطال الحد الجنوبي بمولود وأطلق عليه اسم عايض وقد تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة المولود الجديد جعله الله من مواليد السعادة.
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