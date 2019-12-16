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مصر تخرج من قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً من الإرهاب

الجيش نجح في خفض أعداد ضحايا الاعتداءات

أفاد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي بخروج مصر من قائمة الدول العشر الأكثر تأثرًا بالإرهاب، إذ احتلت المرتبة الـ 11 لعام 2018، فيما كانت في التاسعة عام 2017، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".

وأشار التقرير الصادر عن مركز السلام والاقتصاد العالمي للدراسات، إلى أن الدولة المصرية شهدت في عام 2018 تقدماً ملحوظًا في مكافحة الإرهاب طبقًا للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابي.

وذكر أن انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية يرجع إلى جهود الجيش في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية نجحت في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90 في المئة مقارنة بعام 2017.

مصر مؤشر الإرهاب العالمي

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تخرج من قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً من الإرهاب
سبق

أفاد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي بخروج مصر من قائمة الدول العشر الأكثر تأثرًا بالإرهاب، إذ احتلت المرتبة الـ 11 لعام 2018، فيما كانت في التاسعة عام 2017، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".

وأشار التقرير الصادر عن مركز السلام والاقتصاد العالمي للدراسات، إلى أن الدولة المصرية شهدت في عام 2018 تقدماً ملحوظًا في مكافحة الإرهاب طبقًا للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابي.

وذكر أن انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية يرجع إلى جهود الجيش في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية نجحت في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90 في المئة مقارنة بعام 2017.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:45 PM

مصر تخرج من قائمة الدول العشر الأكثر تضرراً من الإرهاب

الجيش نجح في خفض أعداد ضحايا الاعتداءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد تقرير مؤشر الإرهاب العالمي بخروج مصر من قائمة الدول العشر الأكثر تأثرًا بالإرهاب، إذ احتلت المرتبة الـ 11 لعام 2018، فيما كانت في التاسعة عام 2017، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع "روسيا اليوم".

وأشار التقرير الصادر عن مركز السلام والاقتصاد العالمي للدراسات، إلى أن الدولة المصرية شهدت في عام 2018 تقدماً ملحوظًا في مكافحة الإرهاب طبقًا للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابي.

وذكر أن انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية يرجع إلى جهود الجيش في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية نجحت في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90 في المئة مقارنة بعام 2017.

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