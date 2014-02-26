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مسلخ ومستودع ومعمل.. هذه حصيلة ضبطيات "أمانة مكة" في يوم واحد

في إطار جهودها الرقابية على المستودعات والمنشآت الغذائية

ضبطت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مسلخًا للدواجن، ومعملاً للجبس، ومستودعًا للخضراوات والفواكه بمكة المكرمة، وذلك في إطار جهود الأمانة الرقابية على المستودعات والمنشآت الغذائية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية ضبطت مسلخًا مخالفًا للدواجن داخل حوش شعبي يتم فيه الذبح بطرق عشوائية مخالفة، وفي بيئة غير صحية وغير آمنة، مشيرًا إلى إغلاق الموقع فورًا، ومصادرة الأدوات المستخدمة واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأضاف المهندس عبدالله الزايدي، أن الفرق الرقابية الميدانية بالبلدية قامت بإغلاق معمل جبس مخالف للاشتراطات داخل حي سكني في نطاق بلدية الشرائع الفرعية يعد من المعامل المخالفة وغير المرخصة، حيث تم اتخاذ اللازم حيال الموقع وإغلاقه فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جهة أخرى، واصلت بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على أماكن المستودعات العشوائية ضمن نطاق البلدية، حيث تمكنت البلدية من ضبط مستودع عشوائي مخالف وغير مرخص يستخدم لبيع الخضراوات والفواكه ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والبلدية، وجرى على إثر ذلك اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك المستودع.

وأكَّد "الزايدي" استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المسالخ والمستودعات في العاصمة المقدسة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

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مسلخ ومستودع ومعمل.. هذه حصيلة ضبطيات "أمانة مكة" في يوم واحد
سبق

ضبطت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مسلخًا للدواجن، ومعملاً للجبس، ومستودعًا للخضراوات والفواكه بمكة المكرمة، وذلك في إطار جهود الأمانة الرقابية على المستودعات والمنشآت الغذائية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية ضبطت مسلخًا مخالفًا للدواجن داخل حوش شعبي يتم فيه الذبح بطرق عشوائية مخالفة، وفي بيئة غير صحية وغير آمنة، مشيرًا إلى إغلاق الموقع فورًا، ومصادرة الأدوات المستخدمة واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأضاف المهندس عبدالله الزايدي، أن الفرق الرقابية الميدانية بالبلدية قامت بإغلاق معمل جبس مخالف للاشتراطات داخل حي سكني في نطاق بلدية الشرائع الفرعية يعد من المعامل المخالفة وغير المرخصة، حيث تم اتخاذ اللازم حيال الموقع وإغلاقه فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جهة أخرى، واصلت بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على أماكن المستودعات العشوائية ضمن نطاق البلدية، حيث تمكنت البلدية من ضبط مستودع عشوائي مخالف وغير مرخص يستخدم لبيع الخضراوات والفواكه ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والبلدية، وجرى على إثر ذلك اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك المستودع.

وأكَّد "الزايدي" استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المسالخ والمستودعات في العاصمة المقدسة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
01:05 AM

مسلخ ومستودع ومعمل.. هذه حصيلة ضبطيات "أمانة مكة" في يوم واحد

في إطار جهودها الرقابية على المستودعات والمنشآت الغذائية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ضبطت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مسلخًا للدواجن، ومعملاً للجبس، ومستودعًا للخضراوات والفواكه بمكة المكرمة، وذلك في إطار جهود الأمانة الرقابية على المستودعات والمنشآت الغذائية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية ضبطت مسلخًا مخالفًا للدواجن داخل حوش شعبي يتم فيه الذبح بطرق عشوائية مخالفة، وفي بيئة غير صحية وغير آمنة، مشيرًا إلى إغلاق الموقع فورًا، ومصادرة الأدوات المستخدمة واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأضاف المهندس عبدالله الزايدي، أن الفرق الرقابية الميدانية بالبلدية قامت بإغلاق معمل جبس مخالف للاشتراطات داخل حي سكني في نطاق بلدية الشرائع الفرعية يعد من المعامل المخالفة وغير المرخصة، حيث تم اتخاذ اللازم حيال الموقع وإغلاقه فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جهة أخرى، واصلت بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على أماكن المستودعات العشوائية ضمن نطاق البلدية، حيث تمكنت البلدية من ضبط مستودع عشوائي مخالف وغير مرخص يستخدم لبيع الخضراوات والفواكه ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والبلدية، وجرى على إثر ذلك اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك المستودع.

وأكَّد "الزايدي" استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المسالخ والمستودعات في العاصمة المقدسة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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