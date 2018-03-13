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رسميًا.. تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حتى 3 أبريل

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم عن تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

وتقرر أن يستمر التأجيل حتى 3 أبريل المقبل، حيث سيتحدد عودة الدوري من عدمه

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن عن تأجيل بعض مباريات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب تفشي "فايروس كورونا" في الدول الأوروبية.

كما أعلنت سابقًا دولتا إيطاليا وإسبانيا عن تأجيل الدوري بدرجتيه الأولى والثانية حتى إشعار آخر لذات السبب (تفشي فايروس كورونا).

الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا.. تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حتى 3 أبريل
سبق

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم عن تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

وتقرر أن يستمر التأجيل حتى 3 أبريل المقبل، حيث سيتحدد عودة الدوري من عدمه

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن عن تأجيل بعض مباريات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب تفشي "فايروس كورونا" في الدول الأوروبية.

كما أعلنت سابقًا دولتا إيطاليا وإسبانيا عن تأجيل الدوري بدرجتيه الأولى والثانية حتى إشعار آخر لذات السبب (تفشي فايروس كورونا).

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
03:47 PM

رسميًا.. تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حتى 3 أبريل

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عبدالعزيز السلمي - جدة
0
787

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم عن تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

وتقرر أن يستمر التأجيل حتى 3 أبريل المقبل، حيث سيتحدد عودة الدوري من عدمه

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن عن تأجيل بعض مباريات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب تفشي "فايروس كورونا" في الدول الأوروبية.

كما أعلنت سابقًا دولتا إيطاليا وإسبانيا عن تأجيل الدوري بدرجتيه الأولى والثانية حتى إشعار آخر لذات السبب (تفشي فايروس كورونا).

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