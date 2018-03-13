رسميًا.. تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حتى 3 أبريل

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم عن تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في إنجلترا.

وتقرر أن يستمر التأجيل حتى 3 أبريل المقبل، حيث سيتحدد عودة الدوري من عدمه

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أعلن عن تأجيل بعض مباريات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لكرة القدم بسبب تفشي "فايروس كورونا" في الدول الأوروبية.

كما أعلنت سابقًا دولتا إيطاليا وإسبانيا عن تأجيل الدوري بدرجتيه الأولى والثانية حتى إشعار آخر لذات السبب (تفشي فايروس كورونا).