أعلنت الإمارات تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعاً وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 14,730 حالة.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة آمنة الضحاك: إن هناك 11 حالة وفاة لأشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 137 شخص.
الإمارات.. 567 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 14730 حالة
المتحدثة باسم الحكومة: إجمالي الوفيات في الدولة وصل إلى 137 شخصاً
أعلنت الإمارات تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعاً وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 14,730 حالة.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة آمنة الضحاك: إن هناك 11 حالة وفاة لأشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 137 شخص.
أعلنت الإمارات تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعاً وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 14,730 حالة.
الإمارات.. 567 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 14730 حالة
المتحدثة باسم الحكومة: إجمالي الوفيات في الدولة وصل إلى 137 شخصاً
أعلنت الإمارات تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعاً وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 14,730 حالة.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة آمنة الضحاك: إن هناك 11 حالة وفاة لأشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 137 شخص.