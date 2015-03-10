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إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

زار البرلمان الفرنسي.. وخالط أشخاصًا مصابين

قال مصدر مقرب من وزارة الثقافة الفرنسية أمس الاثنين: إن وزير الثقافة فرانك ريستر أُصيب بفيروس كورونا، وإن الوزير الذي يبلغ من العمر 46 عامًا "في حالة طيبة"، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المصدر أن "ريستر"، الذي زار البرلمان في الآونة الأخيرة، اكتُشف أنه خالط أشخاصًا مصابين أثناء وجوده هناك؛ الأمر الذي دفعه للخضوع لفحوص طبية، أثبتت إصابته بالفيروس. مشيرًا إلى أن "ريستر" لم يجتمع مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ أيام عدة.

فرنسا وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا
سبق

قال مصدر مقرب من وزارة الثقافة الفرنسية أمس الاثنين: إن وزير الثقافة فرانك ريستر أُصيب بفيروس كورونا، وإن الوزير الذي يبلغ من العمر 46 عامًا "في حالة طيبة"، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المصدر أن "ريستر"، الذي زار البرلمان في الآونة الأخيرة، اكتُشف أنه خالط أشخاصًا مصابين أثناء وجوده هناك؛ الأمر الذي دفعه للخضوع لفحوص طبية، أثبتت إصابته بالفيروس. مشيرًا إلى أن "ريستر" لم يجتمع مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ أيام عدة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:14 AM

إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

زار البرلمان الفرنسي.. وخالط أشخاصًا مصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مصدر مقرب من وزارة الثقافة الفرنسية أمس الاثنين: إن وزير الثقافة فرانك ريستر أُصيب بفيروس كورونا، وإن الوزير الذي يبلغ من العمر 46 عامًا "في حالة طيبة"، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المصدر أن "ريستر"، الذي زار البرلمان في الآونة الأخيرة، اكتُشف أنه خالط أشخاصًا مصابين أثناء وجوده هناك؛ الأمر الذي دفعه للخضوع لفحوص طبية، أثبتت إصابته بالفيروس. مشيرًا إلى أن "ريستر" لم يجتمع مع الرئيس إيمانويل ماكرون منذ أيام عدة.

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