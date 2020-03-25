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أنباء عن خلل في عمل "فيسبوك" بدول عدة

صعوبة في عرض الاخبار ومشكلات بالدخول

أبلغ مستخدمو "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، عن خلل في عمل الشبكة الاجتماعية في عدد من البلدان.

ونقل موقع "Downdetector"، الذي يتتبع حالات توقف أو خلل عمل الشبكات الاجتماعية الشائعة، أن نحو 45% من المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلات يواجهون صعوبة في عرض الأخبار على "فيسبوك"، بينما يواجه 32% آخرون صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباته، ويشكو 22% من انقطاع الاتصال الكامل بالشبكة الاجتماعية.

ووفق وكالة سبوتنيك تأتي معظم الشكاوى من الولايات المتحدة والبرازيل وبيرو والمكسيك وتشيلي والفلبين.

من جهة أخرى، نشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريراً، في وقت سابق، قال فيه إن "فيسبوك وإنستغرام وديزني+"، بدأت تقديم إصدارات جديدة لتطبيقاتها لا تحتاج إلى سرعات كبيرة من الإنترنت.

فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أنباء عن خلل في عمل "فيسبوك" بدول عدة
سبق

أبلغ مستخدمو "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، عن خلل في عمل الشبكة الاجتماعية في عدد من البلدان.

ونقل موقع "Downdetector"، الذي يتتبع حالات توقف أو خلل عمل الشبكات الاجتماعية الشائعة، أن نحو 45% من المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلات يواجهون صعوبة في عرض الأخبار على "فيسبوك"، بينما يواجه 32% آخرون صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباته، ويشكو 22% من انقطاع الاتصال الكامل بالشبكة الاجتماعية.

ووفق وكالة سبوتنيك تأتي معظم الشكاوى من الولايات المتحدة والبرازيل وبيرو والمكسيك وتشيلي والفلبين.

من جهة أخرى، نشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريراً، في وقت سابق، قال فيه إن "فيسبوك وإنستغرام وديزني+"، بدأت تقديم إصدارات جديدة لتطبيقاتها لا تحتاج إلى سرعات كبيرة من الإنترنت.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:53 AM

أنباء عن خلل في عمل "فيسبوك" بدول عدة

صعوبة في عرض الاخبار ومشكلات بالدخول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبلغ مستخدمو "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، عن خلل في عمل الشبكة الاجتماعية في عدد من البلدان.

ونقل موقع "Downdetector"، الذي يتتبع حالات توقف أو خلل عمل الشبكات الاجتماعية الشائعة، أن نحو 45% من المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلات يواجهون صعوبة في عرض الأخبار على "فيسبوك"، بينما يواجه 32% آخرون صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباته، ويشكو 22% من انقطاع الاتصال الكامل بالشبكة الاجتماعية.

ووفق وكالة سبوتنيك تأتي معظم الشكاوى من الولايات المتحدة والبرازيل وبيرو والمكسيك وتشيلي والفلبين.

من جهة أخرى، نشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص تقريراً، في وقت سابق، قال فيه إن "فيسبوك وإنستغرام وديزني+"، بدأت تقديم إصدارات جديدة لتطبيقاتها لا تحتاج إلى سرعات كبيرة من الإنترنت.

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