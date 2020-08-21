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الحكومة الأميركية: الرحلات الجوية بالخليج العربي في مرمى الخطر الإيراني

قالت إن هناك خطراً متزايداً

حذرت الحكومة الأميركية الناقلات الجوية من الطيران فوق منطقة الخليج العربي وخليج عُمان، بسبب ما وصفته بالتهديد الإيراني لها في المنطقة.
وفي هذا الإطار وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز" فقد أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أمس، توجيهات جديدة لشركات الطيران الأميركية، وشركات الطيران التجاري الأخرى، مشيرة إلى أن هناك خطراً متزايداً على الرحلات الجوية في تلك المنطقة.

وأضاف البيان: "لقد وجهت إيران علانية تهديدات للعمليات العسكرية الأميركية في منطقة الخليج"، مشيراً لامتلاك إيران مجموعة متنوعة من الصواريخ والطائرات العسكرية، القادرة على اعتراض الطائرات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة الأميركية: الرحلات الجوية بالخليج العربي في مرمى الخطر الإيراني
سبق

حذرت الحكومة الأميركية الناقلات الجوية من الطيران فوق منطقة الخليج العربي وخليج عُمان، بسبب ما وصفته بالتهديد الإيراني لها في المنطقة.
وفي هذا الإطار وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز" فقد أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أمس، توجيهات جديدة لشركات الطيران الأميركية، وشركات الطيران التجاري الأخرى، مشيرة إلى أن هناك خطراً متزايداً على الرحلات الجوية في تلك المنطقة.

وأضاف البيان: "لقد وجهت إيران علانية تهديدات للعمليات العسكرية الأميركية في منطقة الخليج"، مشيراً لامتلاك إيران مجموعة متنوعة من الصواريخ والطائرات العسكرية، القادرة على اعتراض الطائرات.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
08:06 PM

الحكومة الأميركية: الرحلات الجوية بالخليج العربي في مرمى الخطر الإيراني

قالت إن هناك خطراً متزايداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الحكومة الأميركية الناقلات الجوية من الطيران فوق منطقة الخليج العربي وخليج عُمان، بسبب ما وصفته بالتهديد الإيراني لها في المنطقة.
وفي هذا الإطار وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز" فقد أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أمس، توجيهات جديدة لشركات الطيران الأميركية، وشركات الطيران التجاري الأخرى، مشيرة إلى أن هناك خطراً متزايداً على الرحلات الجوية في تلك المنطقة.

وأضاف البيان: "لقد وجهت إيران علانية تهديدات للعمليات العسكرية الأميركية في منطقة الخليج"، مشيراً لامتلاك إيران مجموعة متنوعة من الصواريخ والطائرات العسكرية، القادرة على اعتراض الطائرات.

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