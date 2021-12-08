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"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 606 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2086192 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23931، فيما تم تسجيل 744 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي الحالات إلى 2052656 حالة.

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العراق يسجل 606 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2086192 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23931، فيما تم تسجيل 744 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي الحالات إلى 2052656 حالة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
06:08 PM

العراق يسجل 606 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2086192 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23931، فيما تم تسجيل 744 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي الحالات إلى 2052656 حالة.

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