النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 799 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 548 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمن البيئي: إيقاف 62 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (62) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (51) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2396) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمن البيئي: إيقاف 62 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (62) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (51) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2396) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
03:41 PM

الأمن البيئي: إيقاف 62 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
256

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (62) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (51) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (2396) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,044
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,213
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,315

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة