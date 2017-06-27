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"مأوى" تشيد ٣٦٦ وحدة سكنية استفاد منها ٣ آلاف محتاج بالمملكة

شملت 11 منطقة إدارية وأكثر من 29 قرية ومحافظة

أنهت جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، بناء 366 وحدة سكنية على مستوى المملكة، استفاد منها 3240 مستفيدًا ومستفيدة.

وتم نفذت هذه المشاريع على مساحة 51560 مترًا، استخدم فيها أكثر من 35 نموذجاً هندسياً، في 11 منطقة إدارية وأكثر من 29 قرية ومحافظة توزعت على مناطق المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، عايض بن فرحان القحطاني، أن الجمعية حرصت تقديم خدماتها على مستوى المملكة، حيث نفذت مشاريعها خلال العام الماضي، وشملت 52 وحدة سكنية خلال عام 2020 في سكاكا وتبوك والباحة، وبلغ عدد المستفيدين 463 مستفيدًا ومستفيدة، كما بلغت المشاريع التي تم التعاقد عليها في نفس العام 76 وحدة سكنية وعدد المستفيدين 840 مستفيدًا، حيث تم التعاقد على إنشاء 70 وحدة سكنية في الباحة والمندق وبلجرشي وقلوة وغامد الزناد، وبلغ عدد المستفيدين 2040 مستفيدًا ومستفيدة.


وتنفذ الجمعية في المنطقة الشرقية خمس وحدات سكنية بالرفيعة، وبلغ عدد المستفيدين 37، وعدد من المشاريع المتفرقة في مناطق مختلفة.

وأضاف "القحطاني" أن الجمعية تنطلق من رؤية طموحة ترتكز على أن تكون نموذجًا رياديًا وملهمًا في القطاع غير الربحي، كما أنها تتقاطع مع أهداف رؤية 2030 من خلال المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية عن طريق المشاركة الفاعلة للأهداف الاستراتيجية التي تشمل توسيع أثر القطاع غير الربحي وتمكين العمل التطوعي، وتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة، وتمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم، وتحفيز المعروض العقاري لرفع انتاجيته وتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة .

وأشار "القحطاني" إلى أن المساهمات مع جمعية مأوى تتم من خلال المساهمات العينية " مواد البناء " والخدمات اللوجستية والمساهمات المادية والاستشارات الهندسية والدراسات والأيدي العاملة .

يذكر أن جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، هي جمعية خيرية متخصصة في الإسكان التنموي تقدم خدماتها للأسر الأكثر احتياجًا، وتحرص على البحث عن الأسر الأكثر احتياجاً من ساكني القرى والهجر والمناطق النائية، ويقع مركزها في مدينة الدمام، وتنفذ مشاريعها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مأوى" تشيد ٣٦٦ وحدة سكنية استفاد منها ٣ آلاف محتاج بالمملكة
سبق

أنهت جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، بناء 366 وحدة سكنية على مستوى المملكة، استفاد منها 3240 مستفيدًا ومستفيدة.

وتم نفذت هذه المشاريع على مساحة 51560 مترًا، استخدم فيها أكثر من 35 نموذجاً هندسياً، في 11 منطقة إدارية وأكثر من 29 قرية ومحافظة توزعت على مناطق المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، عايض بن فرحان القحطاني، أن الجمعية حرصت تقديم خدماتها على مستوى المملكة، حيث نفذت مشاريعها خلال العام الماضي، وشملت 52 وحدة سكنية خلال عام 2020 في سكاكا وتبوك والباحة، وبلغ عدد المستفيدين 463 مستفيدًا ومستفيدة، كما بلغت المشاريع التي تم التعاقد عليها في نفس العام 76 وحدة سكنية وعدد المستفيدين 840 مستفيدًا، حيث تم التعاقد على إنشاء 70 وحدة سكنية في الباحة والمندق وبلجرشي وقلوة وغامد الزناد، وبلغ عدد المستفيدين 2040 مستفيدًا ومستفيدة.


وتنفذ الجمعية في المنطقة الشرقية خمس وحدات سكنية بالرفيعة، وبلغ عدد المستفيدين 37، وعدد من المشاريع المتفرقة في مناطق مختلفة.

وأضاف "القحطاني" أن الجمعية تنطلق من رؤية طموحة ترتكز على أن تكون نموذجًا رياديًا وملهمًا في القطاع غير الربحي، كما أنها تتقاطع مع أهداف رؤية 2030 من خلال المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية عن طريق المشاركة الفاعلة للأهداف الاستراتيجية التي تشمل توسيع أثر القطاع غير الربحي وتمكين العمل التطوعي، وتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة، وتمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم، وتحفيز المعروض العقاري لرفع انتاجيته وتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة .

وأشار "القحطاني" إلى أن المساهمات مع جمعية مأوى تتم من خلال المساهمات العينية " مواد البناء " والخدمات اللوجستية والمساهمات المادية والاستشارات الهندسية والدراسات والأيدي العاملة .

يذكر أن جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، هي جمعية خيرية متخصصة في الإسكان التنموي تقدم خدماتها للأسر الأكثر احتياجًا، وتحرص على البحث عن الأسر الأكثر احتياجاً من ساكني القرى والهجر والمناطق النائية، ويقع مركزها في مدينة الدمام، وتنفذ مشاريعها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
03:33 PM

"مأوى" تشيد ٣٦٦ وحدة سكنية استفاد منها ٣ آلاف محتاج بالمملكة

شملت 11 منطقة إدارية وأكثر من 29 قرية ومحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، بناء 366 وحدة سكنية على مستوى المملكة، استفاد منها 3240 مستفيدًا ومستفيدة.

وتم نفذت هذه المشاريع على مساحة 51560 مترًا، استخدم فيها أكثر من 35 نموذجاً هندسياً، في 11 منطقة إدارية وأكثر من 29 قرية ومحافظة توزعت على مناطق المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، عايض بن فرحان القحطاني، أن الجمعية حرصت تقديم خدماتها على مستوى المملكة، حيث نفذت مشاريعها خلال العام الماضي، وشملت 52 وحدة سكنية خلال عام 2020 في سكاكا وتبوك والباحة، وبلغ عدد المستفيدين 463 مستفيدًا ومستفيدة، كما بلغت المشاريع التي تم التعاقد عليها في نفس العام 76 وحدة سكنية وعدد المستفيدين 840 مستفيدًا، حيث تم التعاقد على إنشاء 70 وحدة سكنية في الباحة والمندق وبلجرشي وقلوة وغامد الزناد، وبلغ عدد المستفيدين 2040 مستفيدًا ومستفيدة.


وتنفذ الجمعية في المنطقة الشرقية خمس وحدات سكنية بالرفيعة، وبلغ عدد المستفيدين 37، وعدد من المشاريع المتفرقة في مناطق مختلفة.

وأضاف "القحطاني" أن الجمعية تنطلق من رؤية طموحة ترتكز على أن تكون نموذجًا رياديًا وملهمًا في القطاع غير الربحي، كما أنها تتقاطع مع أهداف رؤية 2030 من خلال المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية عن طريق المشاركة الفاعلة للأهداف الاستراتيجية التي تشمل توسيع أثر القطاع غير الربحي وتمكين العمل التطوعي، وتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة، وتمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم، وتحفيز المعروض العقاري لرفع انتاجيته وتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة .

وأشار "القحطاني" إلى أن المساهمات مع جمعية مأوى تتم من خلال المساهمات العينية " مواد البناء " والخدمات اللوجستية والمساهمات المادية والاستشارات الهندسية والدراسات والأيدي العاملة .

يذكر أن جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية، هي جمعية خيرية متخصصة في الإسكان التنموي تقدم خدماتها للأسر الأكثر احتياجًا، وتحرص على البحث عن الأسر الأكثر احتياجاً من ساكني القرى والهجر والمناطق النائية، ويقع مركزها في مدينة الدمام، وتنفذ مشاريعها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

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