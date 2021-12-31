النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الحج: تصاريح أداء العمرة مستمرة ومتوفرة في تطبيق "اعتمرنا"

دعت لضرورة تحديث التطبيق

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في عناية وخدمات ضيوف الرحمن على استمرارية إصدار تصاريح أداء العمرة.

جاء ذلك رداً على استفسار على أحد المغردين الذي تساءل عن مدى صحة إغلاق تصاريح أداء العمرة بعد الإجراءات الاحترازية الأخيرة، لترد الوزارة ممثلة في عناية وخدمات ضيوف الرحمن وهي المنصة المتخصصة في الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي تخدمها وزارة الحج، حيث قالت: "فضلاً التأكد من تحديث التطبيق لآخر إصدار أو حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى، حيث إن الحجوزات متوفرة في التطبيق".

وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الحج: تصاريح أداء العمرة مستمرة ومتوفرة في تطبيق "اعتمرنا"
سبق

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في عناية وخدمات ضيوف الرحمن على استمرارية إصدار تصاريح أداء العمرة.

جاء ذلك رداً على استفسار على أحد المغردين الذي تساءل عن مدى صحة إغلاق تصاريح أداء العمرة بعد الإجراءات الاحترازية الأخيرة، لترد الوزارة ممثلة في عناية وخدمات ضيوف الرحمن وهي المنصة المتخصصة في الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي تخدمها وزارة الحج، حيث قالت: "فضلاً التأكد من تحديث التطبيق لآخر إصدار أو حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى، حيث إن الحجوزات متوفرة في التطبيق".

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
09:43 PM

وزارة الحج: تصاريح أداء العمرة مستمرة ومتوفرة في تطبيق "اعتمرنا"

دعت لضرورة تحديث التطبيق

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,070

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في عناية وخدمات ضيوف الرحمن على استمرارية إصدار تصاريح أداء العمرة.

جاء ذلك رداً على استفسار على أحد المغردين الذي تساءل عن مدى صحة إغلاق تصاريح أداء العمرة بعد الإجراءات الاحترازية الأخيرة، لترد الوزارة ممثلة في عناية وخدمات ضيوف الرحمن وهي المنصة المتخصصة في الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي تخدمها وزارة الحج، حيث قالت: "فضلاً التأكد من تحديث التطبيق لآخر إصدار أو حذف التطبيق وتحميله مرة أخرى، حيث إن الحجوزات متوفرة في التطبيق".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة