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بينهم السعودية.. "طيران الإمارات" تعفي القادمين من 6 دول من فحص كورونا

على أن يتم إجراؤه عند الوصول.. باستثناء العابرين برًّا عبر منفذ "حتا" الحدودي

أعلنت "طيران الإمارات" عن إعفاء المسافرين القادمين من 6 دول إلى دبي، من إجراء الفحص المسبق لكورونا قبل المغادرة من وجهاتهم الأصلية؛ على أن يتم إجراؤه لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي.

وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: إنه بإمكان المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي التالية: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، اختيار إجراء الاختبار عند الوصول إلى مطار دبي؛ بحيث لا يُطلب منهم الخضوع للاختبار المسبق قبل المغادرة.

وأضافت أن الاختبار عند الوصول إلى دبي ينطبق أيضًا على المسافرين من المملكة المتحدة وألمانيا.

وأشارت إلى أنه لا يزال أمام جميع المسافرين من البلدان الأخرى إلى دبي، خيار إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة في بلدهم الأصلي إلى جانب إجراء اختبار ثان عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

وأوضحت "طيران الإمارات"، أن هذا الإجراء لا ينطبق على المسافرين الذين يصلون برًّا عبر منفذ "حتا" الحدودي، أو الملزمين بالخضوع للاختبار لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل المغادرة.

طيران الإمارات

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بينهم السعودية.. "طيران الإمارات" تعفي القادمين من 6 دول من فحص كورونا
سبق

أعلنت "طيران الإمارات" عن إعفاء المسافرين القادمين من 6 دول إلى دبي، من إجراء الفحص المسبق لكورونا قبل المغادرة من وجهاتهم الأصلية؛ على أن يتم إجراؤه لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي.

وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: إنه بإمكان المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي التالية: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، اختيار إجراء الاختبار عند الوصول إلى مطار دبي؛ بحيث لا يُطلب منهم الخضوع للاختبار المسبق قبل المغادرة.

وأضافت أن الاختبار عند الوصول إلى دبي ينطبق أيضًا على المسافرين من المملكة المتحدة وألمانيا.

وأشارت إلى أنه لا يزال أمام جميع المسافرين من البلدان الأخرى إلى دبي، خيار إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة في بلدهم الأصلي إلى جانب إجراء اختبار ثان عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

وأوضحت "طيران الإمارات"، أن هذا الإجراء لا ينطبق على المسافرين الذين يصلون برًّا عبر منفذ "حتا" الحدودي، أو الملزمين بالخضوع للاختبار لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل المغادرة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
01:16 PM

بينهم السعودية.. "طيران الإمارات" تعفي القادمين من 6 دول من فحص كورونا

على أن يتم إجراؤه عند الوصول.. باستثناء العابرين برًّا عبر منفذ "حتا" الحدودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "طيران الإمارات" عن إعفاء المسافرين القادمين من 6 دول إلى دبي، من إجراء الفحص المسبق لكورونا قبل المغادرة من وجهاتهم الأصلية؛ على أن يتم إجراؤه لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي.

وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: إنه بإمكان المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي التالية: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، اختيار إجراء الاختبار عند الوصول إلى مطار دبي؛ بحيث لا يُطلب منهم الخضوع للاختبار المسبق قبل المغادرة.

وأضافت أن الاختبار عند الوصول إلى دبي ينطبق أيضًا على المسافرين من المملكة المتحدة وألمانيا.

وأشارت إلى أنه لا يزال أمام جميع المسافرين من البلدان الأخرى إلى دبي، خيار إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة في بلدهم الأصلي إلى جانب إجراء اختبار ثان عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

وأوضحت "طيران الإمارات"، أن هذا الإجراء لا ينطبق على المسافرين الذين يصلون برًّا عبر منفذ "حتا" الحدودي، أو الملزمين بالخضوع للاختبار لمدة 96 ساعة من تاريخ الاختبار قبل المغادرة.

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