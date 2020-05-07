"سواعد المجمعة" تبادر بتقديم جهاز كشف حراري يقيس 24 فرداً في الثانية الواحدة

ضمن مبادرة "كلنا مسؤول" لمكافحة كورونا بالتعاون مع الهلال الأحمر بالمحافظة

ضمن المبادرات الوطنية وتحت شعار "كلنا مسؤول" جمعية سواعد بالمجمعة وبالتعاون مع مركز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمجمعة تم تقديم جهاز كشف حراري طبي متقدم يمكن بواسطته قياس حرارة 24 فرداً في الثانية الواحدة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن اتفاقية تعاون تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين وتأتي هذه المبادرة للمساهمة في تسهيل عمليات الكشف الميداني لمركز الإسعاف بالمجمعة لمواجهة جائحة كورونا حيث سيتم العمل على استخدام الجهاز في عدة مواقع تشمل النقاط الأمنية وأماكن سكن العمالة والمراكز التجارية والأماكن العامة.

وفي هذا الصدد، نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن محمد المحارب بأهمية الشراكات والتكامل بين القطاع الثالث والقطاع الحكومي لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية "كلنا مسؤول" في مكافحة جائحة كورونا.