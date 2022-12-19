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أكاديمية محمد بن نايف بجدة تختتم دورتي السلامة والإسعافات لمنسوبات حرس الحدود

يهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية ورفع مستوى الأداء بتطوير المعرفة والمهارة

اختتمت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية، والتي أُقيمت خلال الفترة من 18إلى 22 ربيع الآخر 1441هـ.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية، الرائد محمد بن أحمد الثقفي، أن هذا البرنامج تم عقده على مدار خمسة أيام، بتوجيه من مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، ومشاركة (66) متدربة من منسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية.

وقال "الثقفي" إن البرنامج يهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية لكل العاملات، كما يُسهم بفعالية في الحفاظ على الموارد البشرية، وبالتالي رفع مستوى الجودة في الأداء من خلال تطوير المعرفة والمهارة بمبادئ السلامة والإسعافات الأولية، وتحقيق معايير الحفاظ على السلامة والصحة المهنية.

شارك عددٌ من المدربات من منسوبات حرس الحدود، وكذلك من المتعاونات من اللجنة النسائية للتوعية في تقديم البرنامج، الذي احتوى على العديد من الحقائب التدريبية، تضمنت التعريف بمهام حرس الحدود، السلامة البرية، السلامة البحرية، البحث والإنقاذ الشاطئ، الكوارث والطوارئ، الأمن البيئي، والإسعافات الأولية.

أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية حرس الحدود

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أكاديمية محمد بن نايف بجدة تختتم دورتي السلامة والإسعافات لمنسوبات حرس الحدود
سبق

اختتمت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية، والتي أُقيمت خلال الفترة من 18إلى 22 ربيع الآخر 1441هـ.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية، الرائد محمد بن أحمد الثقفي، أن هذا البرنامج تم عقده على مدار خمسة أيام، بتوجيه من مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، ومشاركة (66) متدربة من منسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية.

وقال "الثقفي" إن البرنامج يهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية لكل العاملات، كما يُسهم بفعالية في الحفاظ على الموارد البشرية، وبالتالي رفع مستوى الجودة في الأداء من خلال تطوير المعرفة والمهارة بمبادئ السلامة والإسعافات الأولية، وتحقيق معايير الحفاظ على السلامة والصحة المهنية.

شارك عددٌ من المدربات من منسوبات حرس الحدود، وكذلك من المتعاونات من اللجنة النسائية للتوعية في تقديم البرنامج، الذي احتوى على العديد من الحقائب التدريبية، تضمنت التعريف بمهام حرس الحدود، السلامة البرية، السلامة البحرية، البحث والإنقاذ الشاطئ، الكوارث والطوارئ، الأمن البيئي، والإسعافات الأولية.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
10:26 PM

أكاديمية محمد بن نايف بجدة تختتم دورتي السلامة والإسعافات لمنسوبات حرس الحدود

يهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية ورفع مستوى الأداء بتطوير المعرفة والمهارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية، والتي أُقيمت خلال الفترة من 18إلى 22 ربيع الآخر 1441هـ.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية، الرائد محمد بن أحمد الثقفي، أن هذا البرنامج تم عقده على مدار خمسة أيام، بتوجيه من مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، ومشاركة (66) متدربة من منسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية.

وقال "الثقفي" إن البرنامج يهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية لكل العاملات، كما يُسهم بفعالية في الحفاظ على الموارد البشرية، وبالتالي رفع مستوى الجودة في الأداء من خلال تطوير المعرفة والمهارة بمبادئ السلامة والإسعافات الأولية، وتحقيق معايير الحفاظ على السلامة والصحة المهنية.

شارك عددٌ من المدربات من منسوبات حرس الحدود، وكذلك من المتعاونات من اللجنة النسائية للتوعية في تقديم البرنامج، الذي احتوى على العديد من الحقائب التدريبية، تضمنت التعريف بمهام حرس الحدود، السلامة البرية، السلامة البحرية، البحث والإنقاذ الشاطئ، الكوارث والطوارئ، الأمن البيئي، والإسعافات الأولية.

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