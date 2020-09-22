"العمري": اليوم الوطني إضافة لتاريخ السعودية المجيد وصفحة مضيئة في سجل الإنجاز

ذكرى جـديدة لتوحيد كيان عظيم.. والتعليم من أهم المرتكزات التي يعول عليها الوطن

قال إبراهيم بن حسين العمري، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إن اليوم الوطني لبلادنا الغالية يمثل مناسبة عزيزة علينا جميعًا تتكرر كل عام، فنستلهم منها قصص البطولة والشجاعة لمؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه - الذي استطاع -بفضل الله وتوفيقه- توحيد المملكة العربية السعودية، وقيادة شعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار.

سجل حافل بالإنجاز

وأضاف العمري في كلمة له بهذه المناسبة: عام جديد، يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مضيئة، تضيء سجــلاً حافلاً بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جـديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم.

التعليم أهم المرتكزات

وأشار العمري إلى أن التعليم منذ بزوغ فجر هذه البلاد يعد أهم المرتكزات التي يعول عليها الوطن، ويتطلع إلى مخرجاته؛ لأن طلاب اليوم وطالباته هم المستقبل الذي يبني عليه الوطن آماله؛ ولذلك اهتمت حكومتنا -أعزها الله- بهذا القطاع، ودعمته إيمانًا منها بأن التعليم هو ركن التنمية، وعماد التطور والتقدم لهذه البلاد، وبناء إنسان سعودي قادر على الإسهام في التنمية بكل صورها، والحفاظ عليها واستدامتها.

الخطة التنموية الأكبر

وأكد أن رؤية السعودية "2030"، الخطة التنموية الأكبر في تاريخ السعودية، تعدُّ أوسع خطة تحول اقتصادي وطني، وهي بمنزلة قفزة تنموية نحو تحقيق تطلعات ولاة أمرنا -حفظهم الله-. وهذه الرؤية جاءت لتركز على مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على رجال الوطن وسواعد شبابه إيمانًا بأنهم الثروة الحقيقية التي يستثمر فيها. وكان التعليم ومخرجاته مرتكزًا أساسيًّا في الرؤية؛ ليناسب بذلك سوق العمل، وما يطمح إليه الوطن في إخراج جيل يعتمد بعد الله على قدراته الكامنة.

ولاء وانتماء ووفاء

وذكَّر "العمري" إخوانه وأخواته في أسرة التعليم بمنطقة تبوك بالأمانة التي حملوها، وأن يكونوا قدوة حسنة في تعميق معاني الولاء والانتماء والوفاء لثرى هذا الوطن المعطاء، والمحافظة على أمنه واستقراره وسلامته؛ لتنعم الأجيال القادمة -بإذن الله- بمستويات عليا من الرفاهية والنهضة الاجتماعية والثقافية والعلمية.

ورفع "العمري" -باسمه وباسم الأسرة التعليمية في المنطقة- صادق التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير منطقة تبوك، وإلى الشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية الكريمة، داعين الله العلي القدير أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار، وأن يوفق أبناء وبنات الوطن في كل مجال، ويسدد على دروب الخير خطاهم، ويحفظ وطننا، ويرفع من سمعته، ويزيد من تمكينه.