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مصرع 4 أشخاص في مساء دموي على طرق المحافظات الجبلية بجازان

في حادثين منفصلين ببلغازي الداير وفيفاء وأدى لإصابة 8 أشخاص آخرين

أدى حادث تصادم عنيف، وقع مساء اليوم الاثنين، إلى مصرع شخصين على طريق بلغازي الداير، فيما خيم الحزن على محافظة فيفاء بعدما لقي مسن وابنه مصرعهما في حادث مروري آخر.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، أن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم بلاغين عن حادثي تصادم الأول على طريق بلغازي الدائر نتج عن الحادث ٦ إصابات منها حالتان لديهما توقف قلب وتنفس، وقدم المسعفون لهما إنعاشاً قلبياً ورئوياً حتى وصولهما مستشفى الدائر.

وأضاف: تلقت غرفة العمليات أيضاً بلاغاً عن حادث آخر كان على طريق "حقو فيفا" وهو عبارة عن تصادم سيارتين ما نتج عنه إصابتين درجة إصابتهما متوسطة، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لهما ونقلهما إلى مستشفى الدائر لتلقي العلاج.

وتابع: شاركت 4 فرق إسعافية من فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي وجهات أمنية ودفاع مدني في مباشرة الحادثين.

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مصرع 4 أشخاص في مساء دموي على طرق المحافظات الجبلية بجازان
سبق

أدى حادث تصادم عنيف، وقع مساء اليوم الاثنين، إلى مصرع شخصين على طريق بلغازي الداير، فيما خيم الحزن على محافظة فيفاء بعدما لقي مسن وابنه مصرعهما في حادث مروري آخر.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، أن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم بلاغين عن حادثي تصادم الأول على طريق بلغازي الدائر نتج عن الحادث ٦ إصابات منها حالتان لديهما توقف قلب وتنفس، وقدم المسعفون لهما إنعاشاً قلبياً ورئوياً حتى وصولهما مستشفى الدائر.

وأضاف: تلقت غرفة العمليات أيضاً بلاغاً عن حادث آخر كان على طريق "حقو فيفا" وهو عبارة عن تصادم سيارتين ما نتج عنه إصابتين درجة إصابتهما متوسطة، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لهما ونقلهما إلى مستشفى الدائر لتلقي العلاج.

وتابع: شاركت 4 فرق إسعافية من فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي وجهات أمنية ودفاع مدني في مباشرة الحادثين.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
11:05 PM

مصرع 4 أشخاص في مساء دموي على طرق المحافظات الجبلية بجازان

في حادثين منفصلين ببلغازي الداير وفيفاء وأدى لإصابة 8 أشخاص آخرين

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
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9,684

أدى حادث تصادم عنيف، وقع مساء اليوم الاثنين، إلى مصرع شخصين على طريق بلغازي الداير، فيما خيم الحزن على محافظة فيفاء بعدما لقي مسن وابنه مصرعهما في حادث مروري آخر.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، أن غرفة العمليات تلقت مساء اليوم بلاغين عن حادثي تصادم الأول على طريق بلغازي الدائر نتج عن الحادث ٦ إصابات منها حالتان لديهما توقف قلب وتنفس، وقدم المسعفون لهما إنعاشاً قلبياً ورئوياً حتى وصولهما مستشفى الدائر.

وأضاف: تلقت غرفة العمليات أيضاً بلاغاً عن حادث آخر كان على طريق "حقو فيفا" وهو عبارة عن تصادم سيارتين ما نتج عنه إصابتين درجة إصابتهما متوسطة، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لهما ونقلهما إلى مستشفى الدائر لتلقي العلاج.

وتابع: شاركت 4 فرق إسعافية من فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي وجهات أمنية ودفاع مدني في مباشرة الحادثين.

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