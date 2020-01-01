"بلدي الرياض" ينظِّم ملتقى المجالس البلدية بحضور أكثر من 70 مجلسًا بلديًّا

ناقش آليات إعداد الخطط التشغيلية والتكامل مع الأمانات والجهات ذات العلاقة

نظَّم المجلس البلدي بالرياض ملتقى المجالس البلدية بالرياض في فندق ماريوت الرياض، الذي افتتحه أمين منطقة الرياض، بحضور الأمين العام للمجالس البلدية، وبمشاركة وحضور أكثر من 350 عضوًا من مختلف المجالس البلدية بالسعودية، وممثلين لعدد من الجهات الحكومية والخدمية الأخرى بالرياض.

والتقى أمين الرياض، والأمين العام للمجالس البلدية، في بداية الملتقى رؤساء المجالس البلدية المشاركين، ثم افتتح المعرض الخاص بالملتقى، واطلع على معروضات 17 جهة وجمعية متخصصة، وشارك فيه المجالس البلدية بمكة، والقصيم، والطائف، والأحساء، إلى جانب مجلس بلدي الرياض، بمشاركة 13 جهة من الجمعيات والمؤسسات، مثل شركة المياه الوطنية، ومركز الإدارة المحلية، ومكتب تحقيق الرؤية بالأمانة، وغيرها.

أعقب ذلك بداية برنامج الملتقى الذي افتُتح بآيات من كتاب الله، تلاها الشيخ إبراهيم بن خليل الصوينع، ثم جرى استعراض فيديو تعريفي عن المحاور التي سيناقشها الملتقى، وأبرز أهداف الملتقى ومخرجاته.

وألقى خالد العريدي، رئيس مجلس بلدي الرياض المشرف العام على ملتقى المجالس البلدية بالرياض، كلمة ترحيبية بالحضور، أوضح خلالها أهمية التخطيط الاستراتيجي في المجالس البلدية، وأكد أن هذا الملتقى يُعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات، ونقل التجارب الناجحة للمجالس البلدية في مختلف مناطق السعودية. موضحًا أن أهداف الملتقى تتوافق مع غايات قرار استمرار المجالس البلدية الهادف إلى تطوير المجالس البلدية بتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بخدمات القطاع البلدي.

واختتم رئيس بلدي الرياض كلمته بفيديو تعريفي لجهود بلدي الرياض خلال عام 2019م، مثنيًا على ما بذله الأعضاء وأمانة المجلس خلال العام.

بعد ذلك ألقى بريك القرني، الأمين العام للمجالس البلدية، كلمةً رحّب فيها بالحضور، وأشار إلى أهمية هذا الملتقى، موضحًا أن هذه الملتقيات تهدف بالدرجة الأولى إلى تبادل الخبرات بين المجالس البلدية، بما يحقق تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطن.

أعقب ذلك كلمة، ألقاها أمين منطقة الرياض، رحب فيها بالحضور، وعبّر خلالها عن مدى سعادته بالمشاركة في الملتقى، وأكد خلال كلمته أهمية العمل التكاملي بين المجلس البلدي وأمانة المنطقة للوصول إلى ما يتطلع إليه المواطنون.

ثم كرَّم أمين منطقة الرياض الأمين العام للمجالس البلدية، ثم كرم خالد العريدي رئيس بلدي الرياض أمين منطقة الرياض على رعايته ومشاركته في ملتقى المجالس البلدية بالرياض. ثم بدأ المحور الأول في الملتقى، واستعرضت الجلسة الأولى تجارب بعض المجالس البلدية في إعداد الخطط والبرامج التشغيلية ومتابعتها، وأدارها د.عبدالله آل طالب عضو بلدي الرياض، وتضمنت سبعة موضوعات. وعقب استعراض أوراق العمل جرى تكريم المشاركين بأوراق العمل، وهم: المهندس عباس الشماسي من بلدي القطيف، وجمعان الكرت من بلدي الباحة، ويوسف المانع من بلدي عنيزة، وعبدالهادي الطويرقي من بلدي الطائف، ومصلح الحربي من بلدي المدينة، وأ. عايض بن درهم من بلدي جدة.

ثم ترأس محمد الشويمان رئيس لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة ببلدي الرياض المحور الثاني من الملتقى، بعنوان (التكامل في خطط وبرامج المجالس البلدية مع الأمانات والبلديات)، وجرى خلاله طرح ست أوراق عمل من المشاركين، جرى مناقشتها من الحضور.

وعقب انتهاء المناقشة في المحور الثاني كُرم المشاركون بأوراق العمل في المحور الثاني، وهم: الدكتور عبد العزيز العمري نائب رئيس بلدي الرياض في الدورة السابقة، وأ. عبدالله المحمدي من بلدي جدة، ودكتور أحمد البوعلي من بلدي الأحساء، ودكتور فهيد السبيعي، وأحمد الشمري من بلدي الرياض، ودكتور عبدالعزيز المشيقح من بلدي القصيم.

تلا ذلك تكريم من المجالس البلدية المشاركة لبلدي الرياض للتعبير عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة لتنظيم هذا الملتقى، ثم تم الانتقال إلى المحور الثالث، وفيه تم عقد ورشة عمل بعنوان "الشراكة الفاعلة بين المجالس البلدية والقطاعين الخدمي والخاص لدعم العمل البلدي.. وتقديم الخدمات الاستشارية لتطوير العمل البلدي"، ترأسها محمد الهويريني عضو بلدي الرياض، وتم توزيع الحضور على مجموعات للمناقشة، ووضع التوصيات والمقترحات.

واستعرض عبدالعزيز الراجحي، نائب رئيس بلدي الرياض، في ختام ملتقى المجالس البلدية بالرياض التوصيات النهائية للملتقى، وتم الاتفاق على الرفع بها لأمانة المجالس البلدية.