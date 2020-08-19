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الزعاق: أول أيام سهيل غداً.. الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع

قال: 52 يوماً مقسمة على أربعة نجوم.. يطيب الجلوس في العراء ليلاً

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن غداً الخميس أول موسم سهيل، وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: مع دخوله تهدأ الأرض وتقبل المزروعات وترتاح المواشي فتدر اللبن وتهب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء ويطيب الجلوس في العراء ليلاً، كما يطول الظل ويشعشع الندى.

وأوضح أن الموسم مدته 52 يوماً مقسمة على أربعة نجوم.

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الزعاق: أول أيام سهيل غداً.. الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن غداً الخميس أول موسم سهيل، وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: مع دخوله تهدأ الأرض وتقبل المزروعات وترتاح المواشي فتدر اللبن وتهب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء ويطيب الجلوس في العراء ليلاً، كما يطول الظل ويشعشع الندى.

وأوضح أن الموسم مدته 52 يوماً مقسمة على أربعة نجوم.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
01:48 PM

الزعاق: أول أيام سهيل غداً.. الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع

قال: 52 يوماً مقسمة على أربعة نجوم.. يطيب الجلوس في العراء ليلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,852

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن غداً الخميس أول موسم سهيل، وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: مع دخوله تهدأ الأرض وتقبل المزروعات وترتاح المواشي فتدر اللبن وتهب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء ويطيب الجلوس في العراء ليلاً، كما يطول الظل ويشعشع الندى.

وأوضح أن الموسم مدته 52 يوماً مقسمة على أربعة نجوم.

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