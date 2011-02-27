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محافظ مؤسسة النقد: قادرون على التعامل مع أيّ ضغط على ربط العملة

الخليفي أشار إلى محادثات مع نظيره الإماراتي بشأن استخدامات "سلسلة الكتل"

نقلت "رويترز"، اليوم، عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، أن المؤسسة تضع سياستها تمشياً مع سياسة سعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأن لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع أيّ ضغط على ربط الريال بالدولار.

كان الخليفي؛ يرد خلال مؤتمر للقطاع المالي في أبوظبي ،على سؤال بشأن ما إذا كانت زيادات الفائدة الأمريكية المتوقعة هذا العام قد تضغط على ربط العملة.

وأضاف، أن البنك المركزي السعودي يريد أن يكون سبّاقاً في توظيف التكنولوجيا المالية الجديدة لاسيما في نظام المدفوعات.

كان البنك المركزي قد وقع في وقتٍ سابقٍ، هذا الشهر، اتفاقاً مع "ريبل" الأمريكية لمساعدة البنوك في المملكة على تسوية المدفوعات باستخدام برامج سلسلة الكتل.

وأشار الخليفي؛ أيضا إلى أن البنك المركزي السعودي يجري محادثات مع نظيره الإماراتي بشأن استخدامات سلسلة الكتل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ مؤسسة النقد: قادرون على التعامل مع أيّ ضغط على ربط العملة
سبق

نقلت "رويترز"، اليوم، عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، أن المؤسسة تضع سياستها تمشياً مع سياسة سعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأن لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع أيّ ضغط على ربط الريال بالدولار.

كان الخليفي؛ يرد خلال مؤتمر للقطاع المالي في أبوظبي ،على سؤال بشأن ما إذا كانت زيادات الفائدة الأمريكية المتوقعة هذا العام قد تضغط على ربط العملة.

وأضاف، أن البنك المركزي السعودي يريد أن يكون سبّاقاً في توظيف التكنولوجيا المالية الجديدة لاسيما في نظام المدفوعات.

كان البنك المركزي قد وقع في وقتٍ سابقٍ، هذا الشهر، اتفاقاً مع "ريبل" الأمريكية لمساعدة البنوك في المملكة على تسوية المدفوعات باستخدام برامج سلسلة الكتل.

وأشار الخليفي؛ أيضا إلى أن البنك المركزي السعودي يجري محادثات مع نظيره الإماراتي بشأن استخدامات سلسلة الكتل.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
01:57 PM

محافظ مؤسسة النقد: قادرون على التعامل مع أيّ ضغط على ربط العملة

الخليفي أشار إلى محادثات مع نظيره الإماراتي بشأن استخدامات "سلسلة الكتل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز"، اليوم، عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، أن المؤسسة تضع سياستها تمشياً مع سياسة سعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأن لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع أيّ ضغط على ربط الريال بالدولار.

كان الخليفي؛ يرد خلال مؤتمر للقطاع المالي في أبوظبي ،على سؤال بشأن ما إذا كانت زيادات الفائدة الأمريكية المتوقعة هذا العام قد تضغط على ربط العملة.

وأضاف، أن البنك المركزي السعودي يريد أن يكون سبّاقاً في توظيف التكنولوجيا المالية الجديدة لاسيما في نظام المدفوعات.

كان البنك المركزي قد وقع في وقتٍ سابقٍ، هذا الشهر، اتفاقاً مع "ريبل" الأمريكية لمساعدة البنوك في المملكة على تسوية المدفوعات باستخدام برامج سلسلة الكتل.

وأشار الخليفي؛ أيضا إلى أن البنك المركزي السعودي يجري محادثات مع نظيره الإماراتي بشأن استخدامات سلسلة الكتل.

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