شاهد.. "الراجحي" يعايد المنومين في مستشفى خالد للعيون

قدم باقات الورود للكبار والهدايا للأطفال

قام الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، في أول أيام عيد الأضحي المبارك، بزيارة للمرضى المنوّمين؛ وذلك لمعايدتهم والاطمئنان عليهم، يرافقة منسوبو العلاقات العامة والإعلام.



وقدم "الراجحي" خلال الزيارة، التهاني وباقات الورد، وكذلك الهدايا للأطفال المنومين، متمنياً لهم الصحة والعافية، وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل.



فيما أبدى المرضى سعادتهم بهذه الزيارة وهم يرفعون أكفّهم بالدعاء ودوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله؛ لما وفرته الدولة لهم من عناية وخدمة طبية فائقة في هذا الصرح الطبي المتميز.