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10 آلاف مصنع بالسعودية تتوزَّع على 16 قطاعًا استراتيجيًّا

في تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية

كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في السعودية يضم أكثر من 16 قطاعًا استراتيجيًّا موزَّعًا على 13 منطقة إدارية في جميع أنحاء السعودية، تضم نحو 10138 مصنعًا حتى نهاية يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاستراتيجية في السعودية تنوعت بين صناعة المعادن، والمنتجات الغذائية والبلاستيكية، ومصانع الآلات والمعدات، وصناعة الكيماويات المتخصصة، والكيماويات الأساسية والمتوسطة، ومصانع السيارات، ومنتجات تكرير النفط، إضافة إلى مصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية، ومصادر الطاقة المتجددة، والصناعات البحرية والطيران والصناعات العسكرية، ومصانع مواد البناء.

وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن مصانع مواد البناء من أكثر المصانع حسب القطاعات الاستراتيجية في السعودية بنحو 2،016 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في إنتاج المعادن بنحو 1705 مصانع، ثم مصانع المواد الغذائية بـ 1445 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات البلاستيكية والمطاطية بنحو 1317 مصنعًا، ثم مصانع الآلات والمعدات بنحو 571 مصنعًا.

وبيَّن التقرير أن عدد مصانع الكيماويات المتخصصة في السعودية بلغ نحو 571 مصنعًا، تليها مصانع الكيماويات الأساسية والمتوسطة بـ 399 مصنعًا، بينما جاءت مصانع السيارات بـ 169 مصنعًا، ومنتجات تكرير النفط بـ 122، ومصانع الأدوية بـ 75 مصنعًا، ثم مصانع المستلزمات الطبية التي بلغت نحو 49 مصنعًا، ومصادر الطاقة المتجددة بنحو 9 مصانع، في حين جاءت المصانع البحرية ومصانع الطيران بـ4 مصانع لكل منهما، بينما سجلت المصانع العسكرية أقل القطاعات الاستراتيجية من حيث عدد المصانع بمصنع واحد فقط.

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن منطقة الرياض سجلت أكبر نسبة من حيث عدد المصانع في السعودية بـ 4079 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 2206 مصانع، ثم مكة المكرمة بـ 1911 مصنعًا، ومنطقة القصيم بـ428 مصنعًا، تليها منطقة المدينة المنورة التي سجلت نحو 416 مصنعًا، فيما كانت منطقة الحدود الشمالية ونجران والباحة من أقل المناطق الإدارية في السعودية من حيث عدد المصانع بأقل من 100 مصنع في كل منطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 آلاف مصنع بالسعودية تتوزَّع على 16 قطاعًا استراتيجيًّا
سبق

كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في السعودية يضم أكثر من 16 قطاعًا استراتيجيًّا موزَّعًا على 13 منطقة إدارية في جميع أنحاء السعودية، تضم نحو 10138 مصنعًا حتى نهاية يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاستراتيجية في السعودية تنوعت بين صناعة المعادن، والمنتجات الغذائية والبلاستيكية، ومصانع الآلات والمعدات، وصناعة الكيماويات المتخصصة، والكيماويات الأساسية والمتوسطة، ومصانع السيارات، ومنتجات تكرير النفط، إضافة إلى مصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية، ومصادر الطاقة المتجددة، والصناعات البحرية والطيران والصناعات العسكرية، ومصانع مواد البناء.

وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن مصانع مواد البناء من أكثر المصانع حسب القطاعات الاستراتيجية في السعودية بنحو 2،016 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في إنتاج المعادن بنحو 1705 مصانع، ثم مصانع المواد الغذائية بـ 1445 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات البلاستيكية والمطاطية بنحو 1317 مصنعًا، ثم مصانع الآلات والمعدات بنحو 571 مصنعًا.

وبيَّن التقرير أن عدد مصانع الكيماويات المتخصصة في السعودية بلغ نحو 571 مصنعًا، تليها مصانع الكيماويات الأساسية والمتوسطة بـ 399 مصنعًا، بينما جاءت مصانع السيارات بـ 169 مصنعًا، ومنتجات تكرير النفط بـ 122، ومصانع الأدوية بـ 75 مصنعًا، ثم مصانع المستلزمات الطبية التي بلغت نحو 49 مصنعًا، ومصادر الطاقة المتجددة بنحو 9 مصانع، في حين جاءت المصانع البحرية ومصانع الطيران بـ4 مصانع لكل منهما، بينما سجلت المصانع العسكرية أقل القطاعات الاستراتيجية من حيث عدد المصانع بمصنع واحد فقط.

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن منطقة الرياض سجلت أكبر نسبة من حيث عدد المصانع في السعودية بـ 4079 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 2206 مصانع، ثم مكة المكرمة بـ 1911 مصنعًا، ومنطقة القصيم بـ428 مصنعًا، تليها منطقة المدينة المنورة التي سجلت نحو 416 مصنعًا، فيما كانت منطقة الحدود الشمالية ونجران والباحة من أقل المناطق الإدارية في السعودية من حيث عدد المصانع بأقل من 100 مصنع في كل منطقة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
08:47 PM

10 آلاف مصنع بالسعودية تتوزَّع على 16 قطاعًا استراتيجيًّا

في تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في السعودية يضم أكثر من 16 قطاعًا استراتيجيًّا موزَّعًا على 13 منطقة إدارية في جميع أنحاء السعودية، تضم نحو 10138 مصنعًا حتى نهاية يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاستراتيجية في السعودية تنوعت بين صناعة المعادن، والمنتجات الغذائية والبلاستيكية، ومصانع الآلات والمعدات، وصناعة الكيماويات المتخصصة، والكيماويات الأساسية والمتوسطة، ومصانع السيارات، ومنتجات تكرير النفط، إضافة إلى مصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية، ومصادر الطاقة المتجددة، والصناعات البحرية والطيران والصناعات العسكرية، ومصانع مواد البناء.

وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن مصانع مواد البناء من أكثر المصانع حسب القطاعات الاستراتيجية في السعودية بنحو 2،016 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في إنتاج المعادن بنحو 1705 مصانع، ثم مصانع المواد الغذائية بـ 1445 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات البلاستيكية والمطاطية بنحو 1317 مصنعًا، ثم مصانع الآلات والمعدات بنحو 571 مصنعًا.

وبيَّن التقرير أن عدد مصانع الكيماويات المتخصصة في السعودية بلغ نحو 571 مصنعًا، تليها مصانع الكيماويات الأساسية والمتوسطة بـ 399 مصنعًا، بينما جاءت مصانع السيارات بـ 169 مصنعًا، ومنتجات تكرير النفط بـ 122، ومصانع الأدوية بـ 75 مصنعًا، ثم مصانع المستلزمات الطبية التي بلغت نحو 49 مصنعًا، ومصادر الطاقة المتجددة بنحو 9 مصانع، في حين جاءت المصانع البحرية ومصانع الطيران بـ4 مصانع لكل منهما، بينما سجلت المصانع العسكرية أقل القطاعات الاستراتيجية من حيث عدد المصانع بمصنع واحد فقط.

وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن منطقة الرياض سجلت أكبر نسبة من حيث عدد المصانع في السعودية بـ 4079 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 2206 مصانع، ثم مكة المكرمة بـ 1911 مصنعًا، ومنطقة القصيم بـ428 مصنعًا، تليها منطقة المدينة المنورة التي سجلت نحو 416 مصنعًا، فيما كانت منطقة الحدود الشمالية ونجران والباحة من أقل المناطق الإدارية في السعودية من حيث عدد المصانع بأقل من 100 مصنع في كل منطقة.

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