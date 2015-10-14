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"واس" تطلق حسابات جديدة لـ"الأخبار الملكية" و"جودة الحياة"

إضافة إلى حساب عام وآخر رياضي

‏أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حساباتها الجديدة على تويتر.

واشتملت الحسابات الجديدة على حساب واس للأخبار الملكية، وحساب واس العام، وحساب واس جودة الحياة، إضافة إلى حساب واس الرياضي.

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"واس" تطلق حسابات جديدة لـ"الأخبار الملكية" و"جودة الحياة"
سبق

‏أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حساباتها الجديدة على تويتر.

واشتملت الحسابات الجديدة على حساب واس للأخبار الملكية، وحساب واس العام، وحساب واس جودة الحياة، إضافة إلى حساب واس الرياضي.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
10:54 PM

"واس" تطلق حسابات جديدة لـ"الأخبار الملكية" و"جودة الحياة"

إضافة إلى حساب عام وآخر رياضي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,071

‏أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حساباتها الجديدة على تويتر.

واشتملت الحسابات الجديدة على حساب واس للأخبار الملكية، وحساب واس العام، وحساب واس جودة الحياة، إضافة إلى حساب واس الرياضي.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,027
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,750
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,857
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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36,559

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