"واس" تطلق حسابات جديدة لـ"الأخبار الملكية" و"جودة الحياة"

أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حساباتها الجديدة على تويتر.
واشتملت الحسابات الجديدة على حساب واس للأخبار الملكية، وحساب واس العام، وحساب واس جودة الحياة، إضافة إلى حساب واس الرياضي.
أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حساباتها الجديدة على تويتر.
واشتملت الحسابات الجديدة على حساب واس للأخبار الملكية، وحساب واس العام، وحساب واس جودة الحياة، إضافة إلى حساب واس الرياضي.
أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حساباتها الجديدة على تويتر.
واشتملت الحسابات الجديدة على حساب واس للأخبار الملكية، وحساب واس العام، وحساب واس جودة الحياة، إضافة إلى حساب واس الرياضي.
أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حساباتها الجديدة على تويتر.
واشتملت الحسابات الجديدة على حساب واس للأخبار الملكية، وحساب واس العام، وحساب واس جودة الحياة، إضافة إلى حساب واس الرياضي.