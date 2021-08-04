النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في ثاني واقعة اليوم وبتفاصيل مشابهة.. القصاص من يمني قتل مواطناً بخميس مشيط

"الداخلية" نفّذت الحكم اليوم عقب تأجيل حتى بلوغ القاصرين من الورثة ومطالبتهم بإنفاذه

في ثاني حكم من نوعه ينفّذ اليوم، أعلنت "الداخلية" تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة خميس مشيط -يمني الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته، حيث كانت "الداخلية" قد أعلنت، في وقت سابق، اليوم، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة -يمني الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس أصابته في صدره ما أدى إلى وفاته.

وفي تفاصيل الواقعة الثانية، فقد أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / نبيل حسين يحيى الفقيه -يمني الجنسية- على قتل / علي بن صويع بن ظافر القحطاني -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم أُلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني ، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نبيل حسين يحيى الفقيه -يمني الجنسية- اليوم الأربعاء 25 / 12 / 1442 هـ، بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.


ولمزيد من التفاصيل حول الواقعة الأولى: https://sabq.org/LgbZJR

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في ثاني واقعة اليوم وبتفاصيل مشابهة.. القصاص من يمني قتل مواطناً بخميس مشيط
سبق

في ثاني حكم من نوعه ينفّذ اليوم، أعلنت "الداخلية" تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة خميس مشيط -يمني الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته، حيث كانت "الداخلية" قد أعلنت، في وقت سابق، اليوم، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة -يمني الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس أصابته في صدره ما أدى إلى وفاته.

وفي تفاصيل الواقعة الثانية، فقد أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / نبيل حسين يحيى الفقيه -يمني الجنسية- على قتل / علي بن صويع بن ظافر القحطاني -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم أُلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني ، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نبيل حسين يحيى الفقيه -يمني الجنسية- اليوم الأربعاء 25 / 12 / 1442 هـ، بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.


ولمزيد من التفاصيل حول الواقعة الأولى: https://sabq.org/LgbZJR

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
02:05 PM

في ثاني واقعة اليوم وبتفاصيل مشابهة.. القصاص من يمني قتل مواطناً بخميس مشيط

"الداخلية" نفّذت الحكم اليوم عقب تأجيل حتى بلوغ القاصرين من الورثة ومطالبتهم بإنفاذه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
5
4,337

في ثاني حكم من نوعه ينفّذ اليوم، أعلنت "الداخلية" تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة خميس مشيط -يمني الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته، حيث كانت "الداخلية" قد أعلنت، في وقت سابق، اليوم، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة -يمني الجنسية- كان قد أقدم على قتل مواطن -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس أصابته في صدره ما أدى إلى وفاته.

وفي تفاصيل الواقعة الثانية، فقد أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / نبيل حسين يحيى الفقيه -يمني الجنسية- على قتل / علي بن صويع بن ظافر القحطاني -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم أُلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني ، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نبيل حسين يحيى الفقيه -يمني الجنسية- اليوم الأربعاء 25 / 12 / 1442 هـ، بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.


ولمزيد من التفاصيل حول الواقعة الأولى: https://sabq.org/LgbZJR

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,409
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,148

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة