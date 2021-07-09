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غداً.. انطلاق مبادرة "حديث الفضاء"

تشارلز بولدين في ضيافة د. هيثم التويجري

تطلق الهيئة السعودية للفضاء بالشراكة مع مبادرة ThinkTech التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، غداً السبت، مبادرة حديث الفضاء "SPACE TALK" التي تهدف إلى تبادل التجارب والأفكار، ورفع وعي المجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، وتعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في تحفيز الإلهام وتشجيع مشاركة المحتوى المتعلق بقطاع الفضاء، من خلال لقاءات مع خبراء في هذا المجال.

وسينطلق حديث الفضاء "SPACE TALK" بإجراء لقاء مع رائد الفضاء المدير السابق لوكالة ناسا "NASA" تشارلز بولدين، الذي يحمل في سجله أربع مهام في مكوك الفضاء وخبرة عسكرية واسعة في الطيران مكّنته من إدارة وكالة ناسا من 2009 وحتى 2017.

وسيحاوره المختص في هندسة الطيران وعلوم الفضاء الدكتور هيثم التويجري، وذلك من الساعة السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف من مساء يوم غد السبت.

وتهتم المبادرة بنقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، حيث تتجه المملكة إلى تعزيز ريادتها في علوم الفضاء وتقديم كل ما يسهم في دعم القدرات الوطنية في تطوير التقنيات الفضائية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء ضمن مستهدفات السياسة الفضائية في المملكة للعمل على تنمية رأس المال البشري عبر إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين السعوديين، وبناء شبكة وطنية من خبراء الفضاء وتحفيز التنمية الاقتصادية والابتكار وإيجاد فرص اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. انطلاق مبادرة "حديث الفضاء"
سبق

تطلق الهيئة السعودية للفضاء بالشراكة مع مبادرة ThinkTech التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، غداً السبت، مبادرة حديث الفضاء "SPACE TALK" التي تهدف إلى تبادل التجارب والأفكار، ورفع وعي المجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، وتعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في تحفيز الإلهام وتشجيع مشاركة المحتوى المتعلق بقطاع الفضاء، من خلال لقاءات مع خبراء في هذا المجال.

وسينطلق حديث الفضاء "SPACE TALK" بإجراء لقاء مع رائد الفضاء المدير السابق لوكالة ناسا "NASA" تشارلز بولدين، الذي يحمل في سجله أربع مهام في مكوك الفضاء وخبرة عسكرية واسعة في الطيران مكّنته من إدارة وكالة ناسا من 2009 وحتى 2017.

وسيحاوره المختص في هندسة الطيران وعلوم الفضاء الدكتور هيثم التويجري، وذلك من الساعة السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف من مساء يوم غد السبت.

وتهتم المبادرة بنقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، حيث تتجه المملكة إلى تعزيز ريادتها في علوم الفضاء وتقديم كل ما يسهم في دعم القدرات الوطنية في تطوير التقنيات الفضائية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء ضمن مستهدفات السياسة الفضائية في المملكة للعمل على تنمية رأس المال البشري عبر إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين السعوديين، وبناء شبكة وطنية من خبراء الفضاء وتحفيز التنمية الاقتصادية والابتكار وإيجاد فرص اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
03:51 PM

غداً.. انطلاق مبادرة "حديث الفضاء"

تشارلز بولدين في ضيافة د. هيثم التويجري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تطلق الهيئة السعودية للفضاء بالشراكة مع مبادرة ThinkTech التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، غداً السبت، مبادرة حديث الفضاء "SPACE TALK" التي تهدف إلى تبادل التجارب والأفكار، ورفع وعي المجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء، وتعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في تحفيز الإلهام وتشجيع مشاركة المحتوى المتعلق بقطاع الفضاء، من خلال لقاءات مع خبراء في هذا المجال.

وسينطلق حديث الفضاء "SPACE TALK" بإجراء لقاء مع رائد الفضاء المدير السابق لوكالة ناسا "NASA" تشارلز بولدين، الذي يحمل في سجله أربع مهام في مكوك الفضاء وخبرة عسكرية واسعة في الطيران مكّنته من إدارة وكالة ناسا من 2009 وحتى 2017.

وسيحاوره المختص في هندسة الطيران وعلوم الفضاء الدكتور هيثم التويجري، وذلك من الساعة السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف من مساء يوم غد السبت.

وتهتم المبادرة بنقل الخبرات والتجارب الموثوقة عبر لقاءات مع المؤثرين في المجال والمهتمين بأبرز اكتشافاته وأحداثه، حيث تتجه المملكة إلى تعزيز ريادتها في علوم الفضاء وتقديم كل ما يسهم في دعم القدرات الوطنية في تطوير التقنيات الفضائية.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء ضمن مستهدفات السياسة الفضائية في المملكة للعمل على تنمية رأس المال البشري عبر إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين السعوديين، وبناء شبكة وطنية من خبراء الفضاء وتحفيز التنمية الاقتصادية والابتكار وإيجاد فرص اقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة.

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