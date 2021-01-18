السجن لبريطاني سرق رولزرويس سعودي وحاول شراء قنبلة يدوية

أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بالسجن الغيابي خمس سنوات على محتال بريطاني (29 عامًا) بعدة تهم؛ من بينها سرقة سيارة رولزرويس فانتوم يملكها رجل أعمال سعودي، ومحاولة شراء قنبلة يدوية من أحد مواقع الإنترنت المخفية.

وجاء في تقرير "ديلي ميل" أن "محمد حمزة"، أب لثلاثة أطفال، فشل في الظهور أمام محكمة "أولد بيلي في" ويُشتبه في أنه سافر إلى باكستان بعد أن أُدين بمحاولة حيازة مادة متفجرة لأغراض غير قانونية؛ وذلك في 2016، إضافة إلى سرقته سيارة فاخرة من نوع رولزرويس فانتوم يملكها رجل أعمال سعودي؛ وذلك عن طريق الاحتيال بزعم أنه مالك السيارة باستخدام مستندات مزورة في عام 2017.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهم في عام 2015 بمحاولات احتيال مشابهة وذلك باستخدام أوراق مزيفة لسيارات فاخرة من نوع فيراري وأودي ومرسيدس وبي إم دبليو وبورش وأستون مارتن، وادعاء ملكيتها.

وأوضح التقرير أن محاولة شراء المتهم مواد متفجرة، لفتت انتباه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وتمت مراقبة المتهم من قِبَل عملاء أمنيين من بريطانيا وأمريكا، واتضح أنه يحترف الاحتيال على الأثرياء، وعلى خلاف مع زوجته بسبب علاقاته النسائية؛ حيث يتوقع أن عددًا من النساء وقع ضحية لأعماله الاحتيالية.

وأشارت أسرة المتهم إلى أنها على خلاف مع ابنهم محمد حمزة بسبب عدم توقفه عن ممارسة الاحتيال؛ مشيرين إلى أنه سبق أن أدين بارتكاب عمليات احتيال لكنها المرة الأولى التي يدان فيها بقضية تتعلق بالإرهاب.