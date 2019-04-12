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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

بعد صورة الكلب والشاي.. اتهامات لشينزو آبي بعدم الإحساس باليابانيين

منتقدون: تجاهل معاناة مَن يكافحون لكسب العيش خلال جائحة "كورونا"

أثار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد، ردودًا غاضبة من بعض مستخدمي "تويتر" بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو جالس على أريكة مع كلبه ويحتسي الشاي ويقرأ، مرفقًا التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء في منازلهم.

وأصبح تساؤل "من تظن نفسك؟" من أكثر ما يتم تداوله على تويتر، ويقول المستخدمون: إن رسالة "آبي" تجاهلت معاناة مَن يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.

والمقطع الذي نشره "آبي" كان استجابة للموسيقي الشهير جين هوشينو، الذي نشر مقطعًا لنفسه وهو يغني عن الرقص في المنازل داعيًا الناس للانضمام إليه.

وكتب أحد مستخدمي تويتر يقول: "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف... لا يسع المرء إلا أن يتساءل "من تظن نفسك؟".

لكن مستخدمين آخرين للموقع دافعوا عن "آبي" قائلين: إن من حق رئيس الوزراء أيضًا الحصول على وقت دون عمل.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من ممثلين عن "آبي" خارج ساعات العمل العادية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس السبت، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى 6 آلاف إصابة.

وكان ذلك في أول عطلة نهاية أسبوع في البلاد منذ أُعلنت حالة الطوارئ في مراكز سكانية رئيسية لمكافحة انتشار الفيروس.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فيروس كورونا الجديد

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بعد صورة الكلب والشاي.. اتهامات لشينزو آبي بعدم الإحساس باليابانيين
سبق

أثار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد، ردودًا غاضبة من بعض مستخدمي "تويتر" بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو جالس على أريكة مع كلبه ويحتسي الشاي ويقرأ، مرفقًا التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء في منازلهم.

وأصبح تساؤل "من تظن نفسك؟" من أكثر ما يتم تداوله على تويتر، ويقول المستخدمون: إن رسالة "آبي" تجاهلت معاناة مَن يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.

والمقطع الذي نشره "آبي" كان استجابة للموسيقي الشهير جين هوشينو، الذي نشر مقطعًا لنفسه وهو يغني عن الرقص في المنازل داعيًا الناس للانضمام إليه.

وكتب أحد مستخدمي تويتر يقول: "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف... لا يسع المرء إلا أن يتساءل "من تظن نفسك؟".

لكن مستخدمين آخرين للموقع دافعوا عن "آبي" قائلين: إن من حق رئيس الوزراء أيضًا الحصول على وقت دون عمل.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من ممثلين عن "آبي" خارج ساعات العمل العادية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس السبت، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى 6 آلاف إصابة.

وكان ذلك في أول عطلة نهاية أسبوع في البلاد منذ أُعلنت حالة الطوارئ في مراكز سكانية رئيسية لمكافحة انتشار الفيروس.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
01:39 PM

بعد صورة الكلب والشاي.. اتهامات لشينزو آبي بعدم الإحساس باليابانيين

منتقدون: تجاهل معاناة مَن يكافحون لكسب العيش خلال جائحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الأحد، ردودًا غاضبة من بعض مستخدمي "تويتر" بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو جالس على أريكة مع كلبه ويحتسي الشاي ويقرأ، مرفقًا التغريدة برسالة تناشد الناس البقاء في منازلهم.

وأصبح تساؤل "من تظن نفسك؟" من أكثر ما يتم تداوله على تويتر، ويقول المستخدمون: إن رسالة "آبي" تجاهلت معاناة مَن يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.

والمقطع الذي نشره "آبي" كان استجابة للموسيقي الشهير جين هوشينو، الذي نشر مقطعًا لنفسه وهو يغني عن الرقص في المنازل داعيًا الناس للانضمام إليه.

وكتب أحد مستخدمي تويتر يقول: "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف... لا يسع المرء إلا أن يتساءل "من تظن نفسك؟".

لكن مستخدمين آخرين للموقع دافعوا عن "آبي" قائلين: إن من حق رئيس الوزراء أيضًا الحصول على وقت دون عمل.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من ممثلين عن "آبي" خارج ساعات العمل العادية.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس السبت، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى 6 آلاف إصابة.

وكان ذلك في أول عطلة نهاية أسبوع في البلاد منذ أُعلنت حالة الطوارئ في مراكز سكانية رئيسية لمكافحة انتشار الفيروس.

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