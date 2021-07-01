كورونا في فلسطين.. 121 إصابة جديدة وحالتا وفاة و117 تعافيًا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين، و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و117 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 8 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابًا.