وشهد الاجتماع تسليط الضوء خلال النقاش بين المشاركين على ما قامت به المملكة من جهود خلال رئاستها لأعمال المجموعة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة؛ ومنها جائحة فيروس كورونا، وما تم تحقيقه من إنجازات ومخرجات مهمة في مختلف القطاعات والمسائل التي تحقق تطلعات شعوب العالم.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور فهد المبارك، وعدد من سفراء دول المجموعة والدول والمنظمات المدعوة ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي.

عقد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اجتماعاً افتراضياً في بروكسل على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

اجتماع في بروكسل حول جهود رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في مواجهة التحديات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-05 عقد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اجتماعاً افتراضياً في بروكسل على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. وشارك في الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور فهد المبارك، وعدد من سفراء دول المجموعة والدول والمنظمات المدعوة ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي. وشهد الاجتماع تسليط الضوء خلال النقاش بين المشاركين على ما قامت به المملكة من جهود خلال رئاستها لأعمال المجموعة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة؛ ومنها جائحة فيروس كورونا، وما تم تحقيقه من إنجازات ومخرجات مهمة في مختلف القطاعات والمسائل التي تحقق تطلعات شعوب العالم.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 01:38 PM

اجتماع في بروكسل حول جهود رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في مواجهة التحديات تضمن التركيز على ما تم تحقيقه من إنجازات ومخرجات مهمة في مختلف القطاعات





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عقد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اجتماعاً افتراضياً في بروكسل على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور فهد المبارك، وعدد من سفراء دول المجموعة والدول والمنظمات المدعوة ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي.

وشهد الاجتماع تسليط الضوء خلال النقاش بين المشاركين على ما قامت به المملكة من جهود خلال رئاستها لأعمال المجموعة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة؛ ومنها جائحة فيروس كورونا، وما تم تحقيقه من إنجازات ومخرجات مهمة في مختلف القطاعات والمسائل التي تحقق تطلعات شعوب العالم.