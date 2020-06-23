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"اقتصاد الوقود للمركبات".. بطاقة إلزامية لموديلات من 2015 فما فوق..تعرّف عليها

التوفير في استهلاك الوقود يصل إلى 5.5% بين كل مستوى وآخر

تأتي "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" بشكل إلزامي لكل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق.

وتُظهر البطاقة التي تأتي بجهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية استهلاك الوقود لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى سبع مستويات (ممتاز+، ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيء، سيء جدًا).

وتنقسم بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فما فوق)، كما تم تقسيم البطاقة إلى سبعة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، أعلاها (ممتاز+) وأدناها (سيء جداً), حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز+) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيء جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات) المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (بالسنتمتر المكعب)، وسنة الموديل، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة ), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل)، بالإضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة، ورمز QR.

ويقسم اقتصاد الوقود للمركبات في البطاقة إلى سبع مستويات أعلاها (ممتاز+) وأدناها (سيئ جداً).. وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى (لون) وآخر بـين 4.5% إلى 5.5% .

ويمكن للمستهلك التأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة من خلال تطبيق "تأكد" على الأجهزة الذكية، الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة .

ويعمل البرنامج الذي يرتبط بقاعدة بيانات ضخمة على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس والتحقق من مطابقة صحة المعلومات في ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة كفاءة استهلاك الوقود والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها، كما يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى ( taqa.gov.sa).

كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اقتصاد الوقود للمركبات".. بطاقة إلزامية لموديلات من 2015 فما فوق..تعرّف عليها
سبق

تأتي "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" بشكل إلزامي لكل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق.

وتُظهر البطاقة التي تأتي بجهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية استهلاك الوقود لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى سبع مستويات (ممتاز+، ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيء، سيء جدًا).

وتنقسم بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فما فوق)، كما تم تقسيم البطاقة إلى سبعة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، أعلاها (ممتاز+) وأدناها (سيء جداً), حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز+) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيء جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات) المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (بالسنتمتر المكعب)، وسنة الموديل، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة ), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل)، بالإضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة، ورمز QR.

ويقسم اقتصاد الوقود للمركبات في البطاقة إلى سبع مستويات أعلاها (ممتاز+) وأدناها (سيئ جداً).. وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى (لون) وآخر بـين 4.5% إلى 5.5% .

ويمكن للمستهلك التأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة من خلال تطبيق "تأكد" على الأجهزة الذكية، الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة .

ويعمل البرنامج الذي يرتبط بقاعدة بيانات ضخمة على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس والتحقق من مطابقة صحة المعلومات في ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة كفاءة استهلاك الوقود والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها، كما يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى ( taqa.gov.sa).

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
05:08 PM

"اقتصاد الوقود للمركبات".. بطاقة إلزامية لموديلات من 2015 فما فوق..تعرّف عليها

التوفير في استهلاك الوقود يصل إلى 5.5% بين كل مستوى وآخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تأتي "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" بشكل إلزامي لكل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق.

وتُظهر البطاقة التي تأتي بجهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية استهلاك الوقود لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى سبع مستويات (ممتاز+، ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيء، سيء جدًا).

وتنقسم بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فما فوق)، كما تم تقسيم البطاقة إلى سبعة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، أعلاها (ممتاز+) وأدناها (سيء جداً), حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز+) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيء جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات) المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (بالسنتمتر المكعب)، وسنة الموديل، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة ), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل)، بالإضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة، ورمز QR.

ويقسم اقتصاد الوقود للمركبات في البطاقة إلى سبع مستويات أعلاها (ممتاز+) وأدناها (سيئ جداً).. وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى (لون) وآخر بـين 4.5% إلى 5.5% .

ويمكن للمستهلك التأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة من خلال تطبيق "تأكد" على الأجهزة الذكية، الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة .

ويعمل البرنامج الذي يرتبط بقاعدة بيانات ضخمة على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد التجاوزات المخالفة للمواصفات والمقاييس والتحقق من مطابقة صحة المعلومات في ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة كفاءة استهلاك الوقود والتأكد من سريان مفعول علامة الجودة بها، كما يمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى ( taqa.gov.sa).

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