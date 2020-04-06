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مصر.. إغلاق مستشفى ثانٍ بالإسكندرية بسبب كورونا

بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة المصرية إغلاق مستشفى دار الشفاء بالعامرية بالإسكندرية، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا، طبقًا لـ"اليوم السابع".
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور علاء عثمان، قال، إنه تقرر غلق المستشفى ووضعه تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مؤكدًا أن قسم الطب الوقائي بالمديرية قد تعاون مع المستشفى في الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي.
وشهدت الإسكندرية قبل ذلك إغلاق مستشفى فاطمة الزهراء بالعجمي، وذلك لاكتشاف حالة إصابة أيضًا فيه، وتقرر وضعه تحت الحجر الصحي بكل العاملين لمدة 14 يومًا لحين تبين نتائج التحاليل.

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مصر.. إغلاق مستشفى ثانٍ بالإسكندرية بسبب كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية إغلاق مستشفى دار الشفاء بالعامرية بالإسكندرية، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا، طبقًا لـ"اليوم السابع".
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور علاء عثمان، قال، إنه تقرر غلق المستشفى ووضعه تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مؤكدًا أن قسم الطب الوقائي بالمديرية قد تعاون مع المستشفى في الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي.
وشهدت الإسكندرية قبل ذلك إغلاق مستشفى فاطمة الزهراء بالعجمي، وذلك لاكتشاف حالة إصابة أيضًا فيه، وتقرر وضعه تحت الحجر الصحي بكل العاملين لمدة 14 يومًا لحين تبين نتائج التحاليل.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:48 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:01 PM

مصر.. إغلاق مستشفى ثانٍ بالإسكندرية بسبب كورونا

بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية إغلاق مستشفى دار الشفاء بالعامرية بالإسكندرية، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا، طبقًا لـ"اليوم السابع".
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور علاء عثمان، قال، إنه تقرر غلق المستشفى ووضعه تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مؤكدًا أن قسم الطب الوقائي بالمديرية قد تعاون مع المستشفى في الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي.
وشهدت الإسكندرية قبل ذلك إغلاق مستشفى فاطمة الزهراء بالعجمي، وذلك لاكتشاف حالة إصابة أيضًا فيه، وتقرر وضعه تحت الحجر الصحي بكل العاملين لمدة 14 يومًا لحين تبين نتائج التحاليل.

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