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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

عبر فيه عن مساندة السعودية في مواجهة الأعمال التخريبية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
10:18 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

عبر فيه عن مساندة السعودية في مواجهة الأعمال التخريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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12,353

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.

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