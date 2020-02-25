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"البيئة" تعتمد 64 منشأة لممارسة تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات

استوفت كل المعايير والشروط اللازمة للوزارة من أصل 113 متقدمة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن القائمة المحدّثة للمنشآت المؤهلة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه، والكشف عن التسربات في المباني، والتي ضمت 64 منشأة معتمدة من أصل 113 منشأة متقدمة؛ لتنفيذ ترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات بالمباني.

وأوضحت الوزارة أن القائمة الجديدة للمنشآت المعتمدة من قِبَلها، استوفت كل المعايير والشروط اللازمة التي وضعتها الوزارة لتقديم الخدمة؛ مشيرة إلى أن هذه المنشآت شملت تغطية الخدمة في عدد من مناطق المملكة هي: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، نجران، حائل، الشرقية، القصيم، جازان، الباحة، عسير).

وأضافت الوزارة أنها اعتمدت هذه القائمة عبر مرحلتين، بعدما تقدم في المرحلة الأولى ٥٠ منشأة لنيْل اعتماد الوزارة لممارسة النشاط، تأهل منها ١٨ منشأة، فيما سجلت في المرحلة الثانية 63 منشأة تأهل منها ٤٦ منشأة؛ داعية عموم الجمهور للتعامل مع هذه المنشآت والتفاهم المسبق على الأسعار؛ وفقًا للخدمة المقدمة من قِبَل تلك المنشآت.

وللاطلاع على أسماء المنشآت المعتمدة من قِبَل الوزارة، يُرجى زيارة الرابط التالي على موقع الوزارة https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/Pages/waterInspction.aspx

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد اتخذت من قبلُ عدة خطوات لترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسربات في المباني، تمثلت في تدشينها عدة ورش عمل للشركات المرشحة بحضور خبراء ومختصين في المجال، قدمت خلالها شروحات تفصيلية حول اشتراطات ومتطلبات التصريح للشركات والمؤسسات، وكذلك اشتراطات ومتطلبات التأهيل والتدريب لمهنة نشاط تدقيق المياه؛ بهدف المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة وفق رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تعتمد 64 منشأة لممارسة تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن القائمة المحدّثة للمنشآت المؤهلة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه، والكشف عن التسربات في المباني، والتي ضمت 64 منشأة معتمدة من أصل 113 منشأة متقدمة؛ لتنفيذ ترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات بالمباني.

وأوضحت الوزارة أن القائمة الجديدة للمنشآت المعتمدة من قِبَلها، استوفت كل المعايير والشروط اللازمة التي وضعتها الوزارة لتقديم الخدمة؛ مشيرة إلى أن هذه المنشآت شملت تغطية الخدمة في عدد من مناطق المملكة هي: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، نجران، حائل، الشرقية، القصيم، جازان، الباحة، عسير).

وأضافت الوزارة أنها اعتمدت هذه القائمة عبر مرحلتين، بعدما تقدم في المرحلة الأولى ٥٠ منشأة لنيْل اعتماد الوزارة لممارسة النشاط، تأهل منها ١٨ منشأة، فيما سجلت في المرحلة الثانية 63 منشأة تأهل منها ٤٦ منشأة؛ داعية عموم الجمهور للتعامل مع هذه المنشآت والتفاهم المسبق على الأسعار؛ وفقًا للخدمة المقدمة من قِبَل تلك المنشآت.

وللاطلاع على أسماء المنشآت المعتمدة من قِبَل الوزارة، يُرجى زيارة الرابط التالي على موقع الوزارة https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/Pages/waterInspction.aspx

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد اتخذت من قبلُ عدة خطوات لترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسربات في المباني، تمثلت في تدشينها عدة ورش عمل للشركات المرشحة بحضور خبراء ومختصين في المجال، قدمت خلالها شروحات تفصيلية حول اشتراطات ومتطلبات التصريح للشركات والمؤسسات، وكذلك اشتراطات ومتطلبات التأهيل والتدريب لمهنة نشاط تدقيق المياه؛ بهدف المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة وفق رؤية 2030.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:51 PM

"البيئة" تعتمد 64 منشأة لممارسة تدقيق وترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات

استوفت كل المعايير والشروط اللازمة للوزارة من أصل 113 متقدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن القائمة المحدّثة للمنشآت المؤهلة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه، والكشف عن التسربات في المباني، والتي ضمت 64 منشأة معتمدة من أصل 113 منشأة متقدمة؛ لتنفيذ ترشيد استهلاك المياه وكشف التسربات بالمباني.

وأوضحت الوزارة أن القائمة الجديدة للمنشآت المعتمدة من قِبَلها، استوفت كل المعايير والشروط اللازمة التي وضعتها الوزارة لتقديم الخدمة؛ مشيرة إلى أن هذه المنشآت شملت تغطية الخدمة في عدد من مناطق المملكة هي: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، نجران، حائل، الشرقية، القصيم، جازان، الباحة، عسير).

وأضافت الوزارة أنها اعتمدت هذه القائمة عبر مرحلتين، بعدما تقدم في المرحلة الأولى ٥٠ منشأة لنيْل اعتماد الوزارة لممارسة النشاط، تأهل منها ١٨ منشأة، فيما سجلت في المرحلة الثانية 63 منشأة تأهل منها ٤٦ منشأة؛ داعية عموم الجمهور للتعامل مع هذه المنشآت والتفاهم المسبق على الأسعار؛ وفقًا للخدمة المقدمة من قِبَل تلك المنشآت.

وللاطلاع على أسماء المنشآت المعتمدة من قِبَل الوزارة، يُرجى زيارة الرابط التالي على موقع الوزارة https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/Pages/waterInspction.aspx

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد اتخذت من قبلُ عدة خطوات لترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسربات في المباني، تمثلت في تدشينها عدة ورش عمل للشركات المرشحة بحضور خبراء ومختصين في المجال، قدمت خلالها شروحات تفصيلية حول اشتراطات ومتطلبات التصريح للشركات والمؤسسات، وكذلك اشتراطات ومتطلبات التأهيل والتدريب لمهنة نشاط تدقيق المياه؛ بهدف المحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة وفق رؤية 2030.

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