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"غوغل" تلغي أكبر حدث سنوي لها بسبب "كورونا"

قالت: الذين اشتروا التذاكر سينالون ردًّا كاملًا للمبلغ

أعلنت "غوغل" عن إلغائها أكبر حدث سنوي لها بسبب المخاوف من فيروس "كورونا".

وأكدت الشركة، أمس الثلاثاء، أن حدث غوغل I/O للعام 2020، وهو مؤتمر سنوي للمطورين، وكان من المقرر أن يُعقد بين 12 و14 مايو في مقرّ غوغل في ماونتفيو، لن يُعقد هذا العام.

وقال متحدث باسم الشركة وفق CNN: بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ووفقًا للإرشادات الصحية الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية الأخرى؛ فقد قررنا إلغاء حدث غوغل I/O الفعلي.

وأضاف: تعمل غوغل حاليًّا على تقييم الخيارات الأخرى للتفاعل مع جمهورها من مطوري البرامج.

وأكدت الشركة، على موقع المؤتمر، أن الأشخاص الذين اشتروا التذاكر مسبقًا سيحصلون على ردٍّ كامل للمبلغ الذي دفعوه بحلول الـ13 من مارس، ولن يضطروا إلى إعادة التسجيل لشراء تذكرة لحدث العالم 2021.

ويعدّ هذا الحدث السنوي الأحدث إلى قائمة أحداث في عالم التكنولوجيا علّقت أو ألغيت بسبب فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 3200 شخص حول العالم.

فيروس كورونا الجديد غوغل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"غوغل" تلغي أكبر حدث سنوي لها بسبب "كورونا"
سبق

أعلنت "غوغل" عن إلغائها أكبر حدث سنوي لها بسبب المخاوف من فيروس "كورونا".

وأكدت الشركة، أمس الثلاثاء، أن حدث غوغل I/O للعام 2020، وهو مؤتمر سنوي للمطورين، وكان من المقرر أن يُعقد بين 12 و14 مايو في مقرّ غوغل في ماونتفيو، لن يُعقد هذا العام.

وقال متحدث باسم الشركة وفق CNN: بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ووفقًا للإرشادات الصحية الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية الأخرى؛ فقد قررنا إلغاء حدث غوغل I/O الفعلي.

وأضاف: تعمل غوغل حاليًّا على تقييم الخيارات الأخرى للتفاعل مع جمهورها من مطوري البرامج.

وأكدت الشركة، على موقع المؤتمر، أن الأشخاص الذين اشتروا التذاكر مسبقًا سيحصلون على ردٍّ كامل للمبلغ الذي دفعوه بحلول الـ13 من مارس، ولن يضطروا إلى إعادة التسجيل لشراء تذكرة لحدث العالم 2021.

ويعدّ هذا الحدث السنوي الأحدث إلى قائمة أحداث في عالم التكنولوجيا علّقت أو ألغيت بسبب فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 3200 شخص حول العالم.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
04:10 PM

"غوغل" تلغي أكبر حدث سنوي لها بسبب "كورونا"

قالت: الذين اشتروا التذاكر سينالون ردًّا كاملًا للمبلغ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "غوغل" عن إلغائها أكبر حدث سنوي لها بسبب المخاوف من فيروس "كورونا".

وأكدت الشركة، أمس الثلاثاء، أن حدث غوغل I/O للعام 2020، وهو مؤتمر سنوي للمطورين، وكان من المقرر أن يُعقد بين 12 و14 مايو في مقرّ غوغل في ماونتفيو، لن يُعقد هذا العام.

وقال متحدث باسم الشركة وفق CNN: بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ووفقًا للإرشادات الصحية الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية الأخرى؛ فقد قررنا إلغاء حدث غوغل I/O الفعلي.

وأضاف: تعمل غوغل حاليًّا على تقييم الخيارات الأخرى للتفاعل مع جمهورها من مطوري البرامج.

وأكدت الشركة، على موقع المؤتمر، أن الأشخاص الذين اشتروا التذاكر مسبقًا سيحصلون على ردٍّ كامل للمبلغ الذي دفعوه بحلول الـ13 من مارس، ولن يضطروا إلى إعادة التسجيل لشراء تذكرة لحدث العالم 2021.

ويعدّ هذا الحدث السنوي الأحدث إلى قائمة أحداث في عالم التكنولوجيا علّقت أو ألغيت بسبب فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 3200 شخص حول العالم.

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