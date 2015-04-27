"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا

بالتنسيق مع سفير خادم الحرمين بجاكرتا وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا توزيع السلال الغذائية الرمضانية ووجبات تفطير الصائمين وهدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في جمهورية إندونيسيا لهذا العام 1442هـ - 2021م، وذلك في مدن ومحافظات الجمهورية.

ويأتي تنفيذ البرنامج بإشراف ومتابعة وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبتنسيق مستمر مع سفير خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا عصام بن أحمد عابد الثقفي، وبالتعاون وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية والمجلس الأعلى ومجلس العلماء والجمعيات والجامعات والمعاهد والمراكز والمؤسسات الإسلامية.

وقد تم توزيع أكثر من 1750 سلة غذائية من أصل 3000 سلة غذائية مقررة، وعدد 6500 وجبة تفطير صائمين من أصل 10.000 وجبة تفطير، وعدد 15 طنًّا من التمور الفاخرة من أصل 15 طنًّا مخصصة لجمهورية إندونيسيا. وما زال العمل مستمرًّا في التوزيع خلال الشهر المبارك.

وقد أفاد الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا، الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، بأن المستفيدين من برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة وبرنامج تفطير الصائمين عبر السلال الغذائية ووجبات التفطير أكثر من 80 ألف مسلم وغير مسلم.

وأشار إلى أن البرنامج يُنفَّذ في 34 محافظة، وعدد 317 من المراكز والجمعيات والمؤسسات والمعاهد الإسلامية ودور تحفيظ القرآن الكريم ودور الأيتام والسجون والمستشفيات، وحسب البروتوكولات والخطة الصحية والإجراءات المتبعة في إندونيسيا.

وقد أثنى رؤساء الجمعيات والجهات المتعاونة على اللفتة الإنسانية الرحيمة من المملكة العربية السعودية، وعلى ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حكومة وشعبًا؛ إذ كان للبرنامج أثر طيب في نفوس المجتمع الإندونيسي، سائلين الله المولى -عز وجل- أن يعظّم الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.