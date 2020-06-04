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"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157

اشتباه بكورونا يغلق مركزاً صحياً في الباحة

إعادته للعمل قريباً فور الانتهاء من تعقيمه

أغلقت "صحة الباحة"، يوم أمس الأربعاء، مركز صحي آل زياد بمحافظة القرى؛ بسبب الاشتباه في إصابة أحد الممارسين الصحيين بفيروس كورونا.

وبدأ تعقيم المركز يوم أمس الأربعاء تمهيداً إعادته للعمل قريباً فور الانتهاء من تعقيمه.

وقال المتحدث باسم "صحة الباحة" لـ"سبق": تم إغلاق مركز صحي آل زياد بمركز بيدة التابع لمحافظة القرى احترازياً، حتى يتم الانتهاء من تعقيمه؛ نتيجة اشتباه بإصابة أحد الممارسين الصحيين بعد مخالطة أحد المرضى المصاب بفيروس كورونا، وسيعود المركز للعمل قريباً.

الباحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اشتباه بكورونا يغلق مركزاً صحياً في الباحة
سبق

أغلقت "صحة الباحة"، يوم أمس الأربعاء، مركز صحي آل زياد بمحافظة القرى؛ بسبب الاشتباه في إصابة أحد الممارسين الصحيين بفيروس كورونا.

وبدأ تعقيم المركز يوم أمس الأربعاء تمهيداً إعادته للعمل قريباً فور الانتهاء من تعقيمه.

وقال المتحدث باسم "صحة الباحة" لـ"سبق": تم إغلاق مركز صحي آل زياد بمركز بيدة التابع لمحافظة القرى احترازياً، حتى يتم الانتهاء من تعقيمه؛ نتيجة اشتباه بإصابة أحد الممارسين الصحيين بعد مخالطة أحد المرضى المصاب بفيروس كورونا، وسيعود المركز للعمل قريباً.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:16 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
03:47 PM

اشتباه بكورونا يغلق مركزاً صحياً في الباحة

إعادته للعمل قريباً فور الانتهاء من تعقيمه

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
4,600

أغلقت "صحة الباحة"، يوم أمس الأربعاء، مركز صحي آل زياد بمحافظة القرى؛ بسبب الاشتباه في إصابة أحد الممارسين الصحيين بفيروس كورونا.

وبدأ تعقيم المركز يوم أمس الأربعاء تمهيداً إعادته للعمل قريباً فور الانتهاء من تعقيمه.

وقال المتحدث باسم "صحة الباحة" لـ"سبق": تم إغلاق مركز صحي آل زياد بمركز بيدة التابع لمحافظة القرى احترازياً، حتى يتم الانتهاء من تعقيمه؛ نتيجة اشتباه بإصابة أحد الممارسين الصحيين بعد مخالطة أحد المرضى المصاب بفيروس كورونا، وسيعود المركز للعمل قريباً.

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