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لرفع القدرات التنافسية .. مذكرة تعاون فني بين هيئة المواصفات وجامعة المجمعة

تهدف للمساهمة بتفعيل البرامج المشتركة بالمجالات والخدمات ذات العلاقة بالتقييس

وقعت جامعة المجمعة مذكرة تعاون فني مشترك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض، حيث مثل الجامعة مديرها الدكتور خالد بن سعد المقرن، ومن جانب الهيئة محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من رغبة الطرفين بالتفاهم الفني المشترك، في المجالات ذات الاختصاص المشترك وفقاً للأدوار المناطة بهما في ضوء الأنظمة واللوائح والأوامر والتعليمات الخاصة بكل طرف، وللعمل على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يكفل رفع القدرات التنافسية والاستفادة القصوى منها، والمساهمة بتفعيل البرامج المشتركة بالمجالات والخدمات ذات العلاقة بأنشطة التقييس، ووضع برامج التعاون والتطوير وتحديثها وفق مواصفات قياسية للارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تقدمها الجامعة بشكل خاص، وبما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بين الطرفين.

ومن مجالات التعاون التي نصت عليها المذكرة نقل البحوث العلمية والدراسات والمعرفة ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين، والمشاركة في تحكيم الأبحاث والدراسات التي تحتاجها الهيئة، ورفع مستوى ثقافة التقييس والمعايرة والجودة في التعليم والمجتمع، ودعم توجهات الجامعة الرامية إلى تطوير مستوى مخرجات التعليم؛ بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، والتعاون الفني المشترك في مجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة والشراكات المجتمعية، وفي مجالات الإعلام والتوعية والمعارض المشتركة ذات العلاقة، ومن مجالات التعاون تبادل المعلومات والبيانات في مجالات التقييس، والتعاون المشترك في تنفيذ ورش العمل والبرامج والندوات والمؤتمرات في هذه المجالات، وتعزيز تطبيق برامج كفاءة الطاقة بالجامعة، بالإضافة للتعاون في اعتماد وتأهيل المختبرات، وتبادل الدورات التدريبية لمنسوبي الجهتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لرفع القدرات التنافسية .. مذكرة تعاون فني بين هيئة المواصفات وجامعة المجمعة
سبق

وقعت جامعة المجمعة مذكرة تعاون فني مشترك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض، حيث مثل الجامعة مديرها الدكتور خالد بن سعد المقرن، ومن جانب الهيئة محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من رغبة الطرفين بالتفاهم الفني المشترك، في المجالات ذات الاختصاص المشترك وفقاً للأدوار المناطة بهما في ضوء الأنظمة واللوائح والأوامر والتعليمات الخاصة بكل طرف، وللعمل على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يكفل رفع القدرات التنافسية والاستفادة القصوى منها، والمساهمة بتفعيل البرامج المشتركة بالمجالات والخدمات ذات العلاقة بأنشطة التقييس، ووضع برامج التعاون والتطوير وتحديثها وفق مواصفات قياسية للارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تقدمها الجامعة بشكل خاص، وبما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بين الطرفين.

ومن مجالات التعاون التي نصت عليها المذكرة نقل البحوث العلمية والدراسات والمعرفة ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين، والمشاركة في تحكيم الأبحاث والدراسات التي تحتاجها الهيئة، ورفع مستوى ثقافة التقييس والمعايرة والجودة في التعليم والمجتمع، ودعم توجهات الجامعة الرامية إلى تطوير مستوى مخرجات التعليم؛ بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، والتعاون الفني المشترك في مجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة والشراكات المجتمعية، وفي مجالات الإعلام والتوعية والمعارض المشتركة ذات العلاقة، ومن مجالات التعاون تبادل المعلومات والبيانات في مجالات التقييس، والتعاون المشترك في تنفيذ ورش العمل والبرامج والندوات والمؤتمرات في هذه المجالات، وتعزيز تطبيق برامج كفاءة الطاقة بالجامعة، بالإضافة للتعاون في اعتماد وتأهيل المختبرات، وتبادل الدورات التدريبية لمنسوبي الجهتين.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
04:23 PM

لرفع القدرات التنافسية .. مذكرة تعاون فني بين هيئة المواصفات وجامعة المجمعة

تهدف للمساهمة بتفعيل البرامج المشتركة بالمجالات والخدمات ذات العلاقة بالتقييس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جامعة المجمعة مذكرة تعاون فني مشترك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بمقر الهيئة بمدينة الرياض، حيث مثل الجامعة مديرها الدكتور خالد بن سعد المقرن، ومن جانب الهيئة محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من رغبة الطرفين بالتفاهم الفني المشترك، في المجالات ذات الاختصاص المشترك وفقاً للأدوار المناطة بهما في ضوء الأنظمة واللوائح والأوامر والتعليمات الخاصة بكل طرف، وللعمل على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يكفل رفع القدرات التنافسية والاستفادة القصوى منها، والمساهمة بتفعيل البرامج المشتركة بالمجالات والخدمات ذات العلاقة بأنشطة التقييس، ووضع برامج التعاون والتطوير وتحديثها وفق مواصفات قياسية للارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تقدمها الجامعة بشكل خاص، وبما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بين الطرفين.

ومن مجالات التعاون التي نصت عليها المذكرة نقل البحوث العلمية والدراسات والمعرفة ذات العلاقة المشتركة بين الطرفين، والمشاركة في تحكيم الأبحاث والدراسات التي تحتاجها الهيئة، ورفع مستوى ثقافة التقييس والمعايرة والجودة في التعليم والمجتمع، ودعم توجهات الجامعة الرامية إلى تطوير مستوى مخرجات التعليم؛ بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، والتعاون الفني المشترك في مجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة والشراكات المجتمعية، وفي مجالات الإعلام والتوعية والمعارض المشتركة ذات العلاقة، ومن مجالات التعاون تبادل المعلومات والبيانات في مجالات التقييس، والتعاون المشترك في تنفيذ ورش العمل والبرامج والندوات والمؤتمرات في هذه المجالات، وتعزيز تطبيق برامج كفاءة الطاقة بالجامعة، بالإضافة للتعاون في اعتماد وتأهيل المختبرات، وتبادل الدورات التدريبية لمنسوبي الجهتين.

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