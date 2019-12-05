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جامعة تبوك تقيم دورة تدريبية لهيئة التدريس بعنوان "صناعة الوعي الفكري"

بهدف تحصين الفكر وتعزيز الانتماء والمواطنة والوسطية لدى منسوبيها

أقامت وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، بعنوان "صناعة الوعي الفكري"؛ حيث استضافت عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة ظهران الجنوب ونائب المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد، الدكتور مسفر أحمد مسفر الوادعي، في إطار التحصين الفكري في تحقيق حيوية المجتمع السعودي.

وتفصيلًا: قال المشرف العام على الوحدة بجامعة تبوك الدكتور نواف الشراري: إن الدورة جاءت بتوجيه من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الذيابي، وانطلاقًا من دور الوحدة المهم في تحصين الفكر وتعزيز الانتماء والمواطنة والوسطية والاعتدال لدى منسوبي الجامعة والمجتمع؛ من خلال هذه الفعاليات المتخصصة في قضايا الأمن الفكري.

وأوضح "الشراري" أن الدورة تناولت مفاهيم الوعي الفكري وأدوات صناعته من خلال البيئة الجامعية وضرورة العناية به، بما يحقق فاعلية الإنسان في مختلف مجالات الحياة، كما نفذت دورة تدريبية أخرى للطلاب والطالبات، تناولت أبرز الجهات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وأساليبها وسبل مواجهتها.

جامعة تبوك

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جامعة تبوك تقيم دورة تدريبية لهيئة التدريس بعنوان "صناعة الوعي الفكري"
سبق

أقامت وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، بعنوان "صناعة الوعي الفكري"؛ حيث استضافت عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة ظهران الجنوب ونائب المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد، الدكتور مسفر أحمد مسفر الوادعي، في إطار التحصين الفكري في تحقيق حيوية المجتمع السعودي.

وتفصيلًا: قال المشرف العام على الوحدة بجامعة تبوك الدكتور نواف الشراري: إن الدورة جاءت بتوجيه من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الذيابي، وانطلاقًا من دور الوحدة المهم في تحصين الفكر وتعزيز الانتماء والمواطنة والوسطية والاعتدال لدى منسوبي الجامعة والمجتمع؛ من خلال هذه الفعاليات المتخصصة في قضايا الأمن الفكري.

وأوضح "الشراري" أن الدورة تناولت مفاهيم الوعي الفكري وأدوات صناعته من خلال البيئة الجامعية وضرورة العناية به، بما يحقق فاعلية الإنسان في مختلف مجالات الحياة، كما نفذت دورة تدريبية أخرى للطلاب والطالبات، تناولت أبرز الجهات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وأساليبها وسبل مواجهتها.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
09:57 PM

جامعة تبوك تقيم دورة تدريبية لهيئة التدريس بعنوان "صناعة الوعي الفكري"

بهدف تحصين الفكر وتعزيز الانتماء والمواطنة والوسطية لدى منسوبيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أقامت وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، بعنوان "صناعة الوعي الفكري"؛ حيث استضافت عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة ظهران الجنوب ونائب المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد، الدكتور مسفر أحمد مسفر الوادعي، في إطار التحصين الفكري في تحقيق حيوية المجتمع السعودي.

وتفصيلًا: قال المشرف العام على الوحدة بجامعة تبوك الدكتور نواف الشراري: إن الدورة جاءت بتوجيه من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الذيابي، وانطلاقًا من دور الوحدة المهم في تحصين الفكر وتعزيز الانتماء والمواطنة والوسطية والاعتدال لدى منسوبي الجامعة والمجتمع؛ من خلال هذه الفعاليات المتخصصة في قضايا الأمن الفكري.

وأوضح "الشراري" أن الدورة تناولت مفاهيم الوعي الفكري وأدوات صناعته من خلال البيئة الجامعية وضرورة العناية به، بما يحقق فاعلية الإنسان في مختلف مجالات الحياة، كما نفذت دورة تدريبية أخرى للطلاب والطالبات، تناولت أبرز الجهات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وأساليبها وسبل مواجهتها.

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