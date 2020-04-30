النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فحص ونتائج إيجابية.. رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكّد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظلّ إصابته بالمرض

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ووفق "روسيا اليوم": خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية.

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض.

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فحص ونتائج إيجابية.. رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا
سبق

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ووفق "روسيا اليوم": خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية.

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
08:27 PM

فحص ونتائج إيجابية.. رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكّد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظلّ إصابته بالمرض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,970

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ووفق "روسيا اليوم": خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية.

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,732
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,433
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,809
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,810

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة