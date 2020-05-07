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عن بعد.. أمانة المدينة المنورة تصدر ١٠٥ رخص لخدمة المواطنين

شملت ٤٧ رخصة بلدية للمنشآت التجارية و16 للبناء و26 حفريات

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، ١٠٥ رخص منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها أمانة المدينة المنورة أمس إصدار ٤٧ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ١٦ رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ١٦ قرارًا مساحيًّا، وكذلك ٢٦ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.

أمانة منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بعد.. أمانة المدينة المنورة تصدر ١٠٥ رخص لخدمة المواطنين
سبق

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، ١٠٥ رخص منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها أمانة المدينة المنورة أمس إصدار ٤٧ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ١٦ رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ١٦ قرارًا مساحيًّا، وكذلك ٢٦ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
07:18 PM

عن بعد.. أمانة المدينة المنورة تصدر ١٠٥ رخص لخدمة المواطنين

شملت ٤٧ رخصة بلدية للمنشآت التجارية و16 للبناء و26 حفريات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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628

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، ١٠٥ رخص منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها أمانة المدينة المنورة أمس إصدار ٤٧ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ١٦ رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ١٦ قرارًا مساحيًّا، وكذلك ٢٦ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.

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