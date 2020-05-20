"فرجت" تسدد 68 مليون ريال لـ748 من المواطنين والمقيمين

في الفترة من 14 إلى 27 من رمضان الحالي.. عبر منصة "أبشر"

استطاعت خدمة "فرجت" تسديد أكثر من 68مليون ريال لـ748 من المواطنين والمقيمين خلال الفترة من 14- 27 من رمضان 1441هـ.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون: الفواتير التي تم سدادها تعود لمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، والخدمة شهدت إقبالا عالياً من المتبرعين المواطنين والمقيمين.

وأضاف: الخدمة فتحت نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المحتاجين.

وأردف: الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.