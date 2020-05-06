وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.

"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-06 أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية. وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 10:52 AM

"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة إجمالي الحالات أكثر من 165 ألفًا والعدد الكلي للوفيات يتجاوز الـ1500





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أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية.

وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.