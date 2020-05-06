"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة
إجمالي الحالات أكثر من 165 ألفًا والعدد الكلي للوفيات يتجاوز الـ1500
أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية.
وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.
روسيا
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-06
أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية.
وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:52 AM
"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة
إجمالي الحالات أكثر من 165 ألفًا والعدد الكلي للوفيات يتجاوز الـ1500
أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية.
وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.