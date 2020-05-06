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"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة

إجمالي الحالات أكثر من 165 ألفًا والعدد الكلي للوفيات يتجاوز الـ1500

أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية.

وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية.

وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:52 AM

"كورونا" يواصل ضرباته القوية في روسيا.. 10559 إصابةً آخر 24 ساعة

إجمالي الحالات أكثر من 165 ألفًا والعدد الكلي للوفيات يتجاوز الـ1500

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 86 وفاة و10559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،" خلال الساعات الــ24 الماضية.

وبلغت بذلك حصيلة الوفيات جراء الجائحة في روسيا 1537 شخصًا؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165929 حالة.

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