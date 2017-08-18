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"جبل طارق" ترفض طلباً أمريكياً باحتجاز الناقلة الإيرانية: لا يمكننا لهذا السبب

بعد أن أصدرت محكمة اتحادية في واشنطن مذكرة احتجاز لها وللنفط الذي تحمله

"لا يمكننا الموافقة، نحن ملتزمون بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بهذه الجملة رفضت سلطات جبل طارق طلباً من الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1"، الأحد.

وأصدرت محكمة اتحادية في واشنطن، الجمعة، مذكرة احتجاز للناقلة والنفط الذي تحمله ونحو مليون دولار.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق في يوليو للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

ووفق "رويترز"، قالت حكومة جبل طارق في بيان: "عدم قدرة السلطة المركزية على تنفيذ الأمر المطلوب مرده تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي والاختلافات بين أنظمة العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأضافت: "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقاً بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جبل طارق" ترفض طلباً أمريكياً باحتجاز الناقلة الإيرانية: لا يمكننا لهذا السبب
سبق

"لا يمكننا الموافقة، نحن ملتزمون بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بهذه الجملة رفضت سلطات جبل طارق طلباً من الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1"، الأحد.

وأصدرت محكمة اتحادية في واشنطن، الجمعة، مذكرة احتجاز للناقلة والنفط الذي تحمله ونحو مليون دولار.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق في يوليو للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

ووفق "رويترز"، قالت حكومة جبل طارق في بيان: "عدم قدرة السلطة المركزية على تنفيذ الأمر المطلوب مرده تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي والاختلافات بين أنظمة العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأضافت: "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقاً بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة".

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
04:22 PM

"جبل طارق" ترفض طلباً أمريكياً باحتجاز الناقلة الإيرانية: لا يمكننا لهذا السبب

بعد أن أصدرت محكمة اتحادية في واشنطن مذكرة احتجاز لها وللنفط الذي تحمله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,420

"لا يمكننا الموافقة، نحن ملتزمون بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بهذه الجملة رفضت سلطات جبل طارق طلباً من الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1"، الأحد.

وأصدرت محكمة اتحادية في واشنطن، الجمعة، مذكرة احتجاز للناقلة والنفط الذي تحمله ونحو مليون دولار.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق في يوليو للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

ووفق "رويترز"، قالت حكومة جبل طارق في بيان: "عدم قدرة السلطة المركزية على تنفيذ الأمر المطلوب مرده تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي والاختلافات بين أنظمة العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأضافت: "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقاً بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة".

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