"تصفية" تعلن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة
دعت المساهمين لسرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".
"تصفية" تعلن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة
ذياب الشمري
سبق
2021-09-14
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
04:46 PM
"تصفية" تعلن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة
دعت المساهمين لسرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي
أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة.
وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "سريان الصرف في مساهمة برج المدينة - الصهيل في المدينة المنورة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".