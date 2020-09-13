النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

حدد صيف 2021 موعداً نهائياً.. "مبابي" يودع باريس سان جيرمان

قبل نهاية العقد الرسمي مع النادي بموسم.. وريال مدريد المحطة الجديدة

طالب الفرنسي كيليان مبابي مسؤولي فريقه باريس سان جيرمان بالرحيل، بعد نهاية الموسم الحالي في صيف 2021، مع رفضه تجديد تعاقده لفترة أطول.

وكشفت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، الأحد، عن رغبة مبابي في مغادرة صفوف سان جيرمان، لذلك فإنه لن يجدد عقده مع النادي مهما كانت المغريات.

ويرتبط مبابي بعقد رسمي مع سان جيرمان حتى صيف 2022، مما يجبر النادي على بيعه في حال عدم التجديد، بدلاً من التوقيع مجاناً لأي فريق آخر في يناير 2021.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد هو النادي الأقرب لضم "مبابي" حتى الآن، بسبب وجود اتصالات غير رسمية بين الطرفين منذ فترة ليست بالقصيرة.

باريس سان جيرمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
حدد صيف 2021 موعداً نهائياً.. "مبابي" يودع باريس سان جيرمان
سبق

طالب الفرنسي كيليان مبابي مسؤولي فريقه باريس سان جيرمان بالرحيل، بعد نهاية الموسم الحالي في صيف 2021، مع رفضه تجديد تعاقده لفترة أطول.

وكشفت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، الأحد، عن رغبة مبابي في مغادرة صفوف سان جيرمان، لذلك فإنه لن يجدد عقده مع النادي مهما كانت المغريات.

ويرتبط مبابي بعقد رسمي مع سان جيرمان حتى صيف 2022، مما يجبر النادي على بيعه في حال عدم التجديد، بدلاً من التوقيع مجاناً لأي فريق آخر في يناير 2021.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد هو النادي الأقرب لضم "مبابي" حتى الآن، بسبب وجود اتصالات غير رسمية بين الطرفين منذ فترة ليست بالقصيرة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
10:00 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:46 AM

حدد صيف 2021 موعداً نهائياً.. "مبابي" يودع باريس سان جيرمان

قبل نهاية العقد الرسمي مع النادي بموسم.. وريال مدريد المحطة الجديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,978

طالب الفرنسي كيليان مبابي مسؤولي فريقه باريس سان جيرمان بالرحيل، بعد نهاية الموسم الحالي في صيف 2021، مع رفضه تجديد تعاقده لفترة أطول.

وكشفت صحيفة "تايمز" الإنجليزية، الأحد، عن رغبة مبابي في مغادرة صفوف سان جيرمان، لذلك فإنه لن يجدد عقده مع النادي مهما كانت المغريات.

ويرتبط مبابي بعقد رسمي مع سان جيرمان حتى صيف 2022، مما يجبر النادي على بيعه في حال عدم التجديد، بدلاً من التوقيع مجاناً لأي فريق آخر في يناير 2021.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد هو النادي الأقرب لضم "مبابي" حتى الآن، بسبب وجود اتصالات غير رسمية بين الطرفين منذ فترة ليست بالقصيرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,962
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,903
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,554
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,533

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة