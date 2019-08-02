النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "قافلة تعليم جدة" تنقل 600 كشاف لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

أتموا البرنامج التدريبي بالمعسكر الإعدادي للفرق المشاركة.. و"العتيبي": 13حافلة

توجه ٦٠٠ كشاف وقائد كشفي إلى المشاعر المقدسة في قافلة كشافة وزارة التعليم، بعد أن أتموا برنامجهم التدريبي في المعسكر الإعدادي للفرق المشاركة من إدارات التعليم من مدن ومحافظات المملكة في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في الحج، والذي نفذته وكالة الوزارة للتعليم العام، واستضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في النشاط الطلابي -النشاط الكشفي.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي ، أن برنامج المعسكر التي استمر ٥ أيام تم فيه تدريب جميع الكشافين المشاركين، والبالغ عددهم أكثر من ٦٠٠ كشاف وقائد كشفي يمثلون ٣٧ فرقة كشفية من ٢١ إدارة تعليمية من مختلف مدن ومحافظات المملكة، على العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع عدد من الجهات؛ كمؤسسة مسك الخيرية والإدارة العامة للدفاع المدني وفريق السلام التطوعي والهلال الأحمر، وكانت الدورات في الإسعافات الأولية والدفاع المدني ومهارات في فنون التعامل مع الحجاج ، وتم تسيير قافلة من ١٣ حافلة، بالشراكة مع شركة حافل لنقل كشافة وزارة التعليم باتجاه المشاعر المقدسة.

من جانبه، قال رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة التعليم بمحافظة جدة على بن سالم العمري: "التدريب في البرنامج الإعدادي للكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن شمل العديد من الدورات التدريبية والمهارات، التي تساعد الكشاف في التعامل مع الحجاج وكافة الظروف المحيطة التي قد تواجهه أثناء عمله في توجيه وإرشاد الحجاج".

وكان الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، قد استقبل بمكتبه بالمحافظة ،مؤخراً، المدير العام لتعليم جدة المكلف صديق خوجة، يرافقه عدد من الفرق الكشفية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ، وأشاد بأعمالهم ومهام رجل الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن، وأكد في حديثه معهم أن خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميع , وأشاد بدور الشباب السعودي الصالح ، وبارك إطلاق قافلة كشافة وزارة التعليم المشاركة بخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "قافلة تعليم جدة" تنقل 600 كشاف لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة
سبق

توجه ٦٠٠ كشاف وقائد كشفي إلى المشاعر المقدسة في قافلة كشافة وزارة التعليم، بعد أن أتموا برنامجهم التدريبي في المعسكر الإعدادي للفرق المشاركة من إدارات التعليم من مدن ومحافظات المملكة في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في الحج، والذي نفذته وكالة الوزارة للتعليم العام، واستضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في النشاط الطلابي -النشاط الكشفي.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي ، أن برنامج المعسكر التي استمر ٥ أيام تم فيه تدريب جميع الكشافين المشاركين، والبالغ عددهم أكثر من ٦٠٠ كشاف وقائد كشفي يمثلون ٣٧ فرقة كشفية من ٢١ إدارة تعليمية من مختلف مدن ومحافظات المملكة، على العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع عدد من الجهات؛ كمؤسسة مسك الخيرية والإدارة العامة للدفاع المدني وفريق السلام التطوعي والهلال الأحمر، وكانت الدورات في الإسعافات الأولية والدفاع المدني ومهارات في فنون التعامل مع الحجاج ، وتم تسيير قافلة من ١٣ حافلة، بالشراكة مع شركة حافل لنقل كشافة وزارة التعليم باتجاه المشاعر المقدسة.

من جانبه، قال رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة التعليم بمحافظة جدة على بن سالم العمري: "التدريب في البرنامج الإعدادي للكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن شمل العديد من الدورات التدريبية والمهارات، التي تساعد الكشاف في التعامل مع الحجاج وكافة الظروف المحيطة التي قد تواجهه أثناء عمله في توجيه وإرشاد الحجاج".

وكان الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، قد استقبل بمكتبه بالمحافظة ،مؤخراً، المدير العام لتعليم جدة المكلف صديق خوجة، يرافقه عدد من الفرق الكشفية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ، وأشاد بأعمالهم ومهام رجل الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن، وأكد في حديثه معهم أن خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميع , وأشاد بدور الشباب السعودي الصالح ، وبارك إطلاق قافلة كشافة وزارة التعليم المشاركة بخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
04:26 PM

شاهد.. "قافلة تعليم جدة" تنقل 600 كشاف لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

أتموا البرنامج التدريبي بالمعسكر الإعدادي للفرق المشاركة.. و"العتيبي": 13حافلة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,426

توجه ٦٠٠ كشاف وقائد كشفي إلى المشاعر المقدسة في قافلة كشافة وزارة التعليم، بعد أن أتموا برنامجهم التدريبي في المعسكر الإعدادي للفرق المشاركة من إدارات التعليم من مدن ومحافظات المملكة في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في الحج، والذي نفذته وكالة الوزارة للتعليم العام، واستضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في النشاط الطلابي -النشاط الكشفي.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي ، أن برنامج المعسكر التي استمر ٥ أيام تم فيه تدريب جميع الكشافين المشاركين، والبالغ عددهم أكثر من ٦٠٠ كشاف وقائد كشفي يمثلون ٣٧ فرقة كشفية من ٢١ إدارة تعليمية من مختلف مدن ومحافظات المملكة، على العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع عدد من الجهات؛ كمؤسسة مسك الخيرية والإدارة العامة للدفاع المدني وفريق السلام التطوعي والهلال الأحمر، وكانت الدورات في الإسعافات الأولية والدفاع المدني ومهارات في فنون التعامل مع الحجاج ، وتم تسيير قافلة من ١٣ حافلة، بالشراكة مع شركة حافل لنقل كشافة وزارة التعليم باتجاه المشاعر المقدسة.

من جانبه، قال رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة التعليم بمحافظة جدة على بن سالم العمري: "التدريب في البرنامج الإعدادي للكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن شمل العديد من الدورات التدريبية والمهارات، التي تساعد الكشاف في التعامل مع الحجاج وكافة الظروف المحيطة التي قد تواجهه أثناء عمله في توجيه وإرشاد الحجاج".

وكان الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، قد استقبل بمكتبه بالمحافظة ،مؤخراً، المدير العام لتعليم جدة المكلف صديق خوجة، يرافقه عدد من الفرق الكشفية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ، وأشاد بأعمالهم ومهام رجل الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن، وأكد في حديثه معهم أن خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميع , وأشاد بدور الشباب السعودي الصالح ، وبارك إطلاق قافلة كشافة وزارة التعليم المشاركة بخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,088
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,418
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,491
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,497

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة