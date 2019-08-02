شاهد.. "قافلة تعليم جدة" تنقل 600 كشاف لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

أتموا البرنامج التدريبي بالمعسكر الإعدادي للفرق المشاركة.. و"العتيبي": 13حافلة

توجه ٦٠٠ كشاف وقائد كشفي إلى المشاعر المقدسة في قافلة كشافة وزارة التعليم، بعد أن أتموا برنامجهم التدريبي في المعسكر الإعدادي للفرق المشاركة من إدارات التعليم من مدن ومحافظات المملكة في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في الحج، والذي نفذته وكالة الوزارة للتعليم العام، واستضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في النشاط الطلابي -النشاط الكشفي.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي ، أن برنامج المعسكر التي استمر ٥ أيام تم فيه تدريب جميع الكشافين المشاركين، والبالغ عددهم أكثر من ٦٠٠ كشاف وقائد كشفي يمثلون ٣٧ فرقة كشفية من ٢١ إدارة تعليمية من مختلف مدن ومحافظات المملكة، على العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع عدد من الجهات؛ كمؤسسة مسك الخيرية والإدارة العامة للدفاع المدني وفريق السلام التطوعي والهلال الأحمر، وكانت الدورات في الإسعافات الأولية والدفاع المدني ومهارات في فنون التعامل مع الحجاج ، وتم تسيير قافلة من ١٣ حافلة، بالشراكة مع شركة حافل لنقل كشافة وزارة التعليم باتجاه المشاعر المقدسة.

من جانبه، قال رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة التعليم بمحافظة جدة على بن سالم العمري: "التدريب في البرنامج الإعدادي للكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن شمل العديد من الدورات التدريبية والمهارات، التي تساعد الكشاف في التعامل مع الحجاج وكافة الظروف المحيطة التي قد تواجهه أثناء عمله في توجيه وإرشاد الحجاج".

وكان الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، قد استقبل بمكتبه بالمحافظة ،مؤخراً، المدير العام لتعليم جدة المكلف صديق خوجة، يرافقه عدد من الفرق الكشفية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ، وأشاد بأعمالهم ومهام رجل الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن، وأكد في حديثه معهم أن خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميع , وأشاد بدور الشباب السعودي الصالح ، وبارك إطلاق قافلة كشافة وزارة التعليم المشاركة بخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.