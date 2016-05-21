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الجامعة العربية: محاولة استهداف مكة إرهاب ينتهك حرمة الأماكن المقدسة

أكدت تضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها الوطني وزعزعة استقرارها

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، محاولة مليشيات الحوثي، استهداف مكة المكرمة مجددًا، أمس الاثنين، بصاروخين باليستيين؛ مشددًا على أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدًا خطيرًا؛ ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية؛ وإنما أيضًا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثّل انتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي: إن أبو الغيط أكّد في هذا الإطار، التضامن الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها سلطات المملكة لمواجهة هذا التهديد.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأنه في صباح أمس الاثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أهدافًا جوية تُحَلّق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

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الجامعة العربية: محاولة استهداف مكة إرهاب ينتهك حرمة الأماكن المقدسة
سبق

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، محاولة مليشيات الحوثي، استهداف مكة المكرمة مجددًا، أمس الاثنين، بصاروخين باليستيين؛ مشددًا على أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدًا خطيرًا؛ ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية؛ وإنما أيضًا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثّل انتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي: إن أبو الغيط أكّد في هذا الإطار، التضامن الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها سلطات المملكة لمواجهة هذا التهديد.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأنه في صباح أمس الاثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أهدافًا جوية تُحَلّق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
01:30 PM

الجامعة العربية: محاولة استهداف مكة إرهاب ينتهك حرمة الأماكن المقدسة

أكدت تضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها الوطني وزعزعة استقرارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، محاولة مليشيات الحوثي، استهداف مكة المكرمة مجددًا، أمس الاثنين، بصاروخين باليستيين؛ مشددًا على أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدًا خطيرًا؛ ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية؛ وإنما أيضًا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثّل انتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي: إن أبو الغيط أكّد في هذا الإطار، التضامن الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها سلطات المملكة لمواجهة هذا التهديد.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأنه في صباح أمس الاثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أهدافًا جوية تُحَلّق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

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