"أمانة المدينة" توضح تفاصيل فيديو لأغنام هزيلة تدخل أحد المسالخ

قالت: الطبيب البيطري رفض السماح بدخولها منطقة التذكية

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن تفاصيل مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أغنام هزيلة تدخل أحد المسالخ بالمدينة، مؤكدة أن الطبيب البيطري رفض السماح بدخول الأغنام إلى منطقة التذكية، وعلى الفور تم إخراجها من المسلخ حسب الآلية المتبعة في مثل تلك الحالات.



وأكدت "الأمانة" أن جميع الأنعام التي تحضر إلى المسالخ ونقاط الذبح يتم الكشف عليها ظاهرياً من قبل كادر متخصص من الأطباء البيطريين، مشيرة إلى أنها تتابع مستوى تقيد المسالخ ونقاط الذبح بتنفيذ الاشتراطات المحددة من قبل الجهات المختصة، بما في ذلك ضمان عدم ذبح الأنعام المريضة أو الهزيلة.



وأشار إلى أنه يتم مراقبة الأداء داخل المسالخ ومتابعة كافة الإجراءات من خلال كاميرات المراقبة للتأكد من تهيئة المسالخ ومتابعة صالات الذبح داخلها، ويتم تطبيق أقصى العقوبات والجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية.



وطمأنت الأمانة المواطنين والمقيمين بأن سلامة وجودة الغذاء المقدم لهم يأتي في مقدمة أولوياتها.